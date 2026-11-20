Ένας άνδρας συνελήφθη στο Κάμπελταουν, καθώς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση με τη χρήση εκρηκτικών, ενώ η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε πέντε ακόμη τοποθεσίες

Εφόδους σε κατοικίες, προσαγωγές και συλλήψεις πραγματοποιούν από τα ξημερώματα της Παρασκευής η πολιτειακή αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας και η ομοσπονδιακή αστυνομία της χώρας, στο πλαίσιο εκτεταμένης αντιτρομοκρατικής επιχείρησης.

Μεγάλος αριθμός αστυνομικών πραγματοποίησε πριν από το πρώτο φως της ημέρας έφοδο σε κατοικία στο Κάμπελταουν.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν και βαριά οπλισμένα μέλη της ειδικής μονάδας «Raptor», η οποία εστιάζει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών, κλιμάκια της εγκληματολογικής υπηρεσίας και στελέχη της Μονάδας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθη ένας άνδρας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald, ο συλληφθείς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση με τη χρήση εκρηκτικών.

Την ίδια ώρα, συντονισμένα, η αστυνομία διεξήγαγε σειρά εφόδων σε πέντε ακόμη τοποθεσίες στο Κάμπελταουν και το Λακέμπα στο Σίδνεϊ, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες προχώρησε και σε άλλες συλλήψεις υπόπτων.

Οι περιοχές όπου διεξάγονται οι αστυνομικές επιχειρήσεις παραμένουν αποκλεισμένες, ενώ η αστυνομία δεν προέβη σε περαιτέρω σχόλια, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες.