Σε 46 από τις 47 τοπικές πρωτοβουλίες που τέθηκαν σε ψηφοφορία οι πολίτες τάχθηκαν υπέρ αυστηρότερων περιορισμών στην ανάπτυξη των εν λόγω τεχνολογικών εγκαταστάσεων

Τα αποτελέσματα των πρόσφατων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ αλλάζουν τα δεδομένα και για την κατασκευή και την αξιοποίηση κέντρων δεδομένων (data centers) – σε μια χώρα μάλιστα που έχει πρωτοστατήσει στην τεχνολογία αυτή και τις σχετικές επενδύσεις.

Τις εξελίξεις στον κλάδο των data centers αναλύει σε νέα έκθεσή της η S&P Global, η οποία καταγράφει μεταξύ άλλων τις μεγάλες αντιδράσεις και αιτήματα για αυστηρότερη εποπτεία που επεσήμαναν οι ψηφοφόροι σε όλες σχεδόν τις τοπικές κοινότητες.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Όπως αναφέρεται από τον οίκο αξιολόγησης, στις πρόσφατες εκλογές στις ΗΠΑ, οι ψηφοφόροι τάχθηκαν υπέρ αυστηρότερων περιορισμών στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων σε 46 από τις 47 τοπικές πρωτοβουλίες που τέθηκαν σε ψηφοφορία. Κατά μέσο όρο, το 73% των ψηφοφόρων επέλεξε να υπάρξουν περισσότεροι περιορισμοί.

Στις ΗΠΑ καταγράφονται σήμερα 198 εν λειτουργία κέντρα δεδομένων, επιπλέον 34 υπό κατασκευή και 63 υπό σχεδιασμό, σε κομητείες όπου τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών επέβαλαν νέους περιορισμούς στην ανάπτυξη τέτοιων εγκαταστάσεων, σημειώνεται. Πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις για περιορισμούς εγκρίθηκαν σε κομητείες όπου δεν προβλέπεται επί του παρόντος η δημιουργία κέντρων δεδομένων.

Οι επενδύσεις

Οι επιπτώσεις για τα έργα κέντρων δεδομένων και τους εκδότες τίτλων ποικίλλουν, ενώ οι επιπτώσεις στην πιστοληπτική ικανότητα θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το εάν τα μέτρα αυτά προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις ή άλλους κινδύνους κατά την κατασκευή, σημειώνει ο οίκος.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Για τις τοπικές αρχές, οι αυστηρότεροι περιορισμοί ενδέχεται να περιορίσουν τη μελλοντική οικονομική δραστηριότητα, αλλά θα μπορούσαν επίσης να περιορίσουν πιθανούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις δημόσιες υποδομές και τις οικονομικές δεσμεύσεις έναντι των κατασκευαστών ή για την υλοποίηση έργων, προστίθεται.

Οι τοπικές κοινωνίες

Οι τελευταίες εκλογές έδειξαν ξεκάθαρα ότι οι ψηφοφόροι τάσσονται υπέρ του τοπικού ελέγχου στην ανάπτυξη για data centers. Η σχεδόν ομόφωνη ψήφος υπέρ της επιβολής περιορισμών υποδηλώνει ότι η τοπική αντίθεση μετουσιώνεται σε πολιτικές που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων, καθώς και τις επιπτώσεις τους στις τοπικές αρχές. Από τα 47 μέτρα που αποφασίστηκαν στις 3 Νοεμβρίου, σε 34 περιπτώσεις τουλάχιστον το 70% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ της επιβολής περιορισμών. Τα μέτρα αυτά έτυχαν διακομματικής στήριξης από τους ψηφοφόρους, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ανησυχίες σε τοπικό επίπεδο σχετικά με τα κέντρα δεδομένων δεν ακολουθούν απαραίτητα τις ευρύτερες κομματικές διαχωριστικές γραμμές, εκτιμά η εταιρεία.

Διαφήμιση

«Μια τόσο ευρεία συναίνεση ενδέχεται να καταστήσει την αποδοχή από την τοπική κοινωνία έναν ολοένα και πιο σημαντικό παράγοντα για τους κατασκευαστές, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε πολιτειακό ή ομοσπονδιακό επίπεδο εξακολουθούν να υποστηρίζουν την επέκταση των κέντρων δεδομένων» εκτιμάται επίσης.

Τα μέτρα διαφέρουν σημαντικά ως προς τον τρόπο με τον οποίο περιορίζουν την ανάπτυξη. Ορισμένες δικαιοδοσίες επέβαλαν πλήρη απαγόρευση στα κέντρα δεδομένων. Άλλες υιοθέτησαν απαγορεύσεις για εγκαταστάσεις που υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης ενέργειας. Άλλες κοινότητες επέλεξαν την προσωρινή αναστολή έργων.

Άλλα μέτρα εστιάζουν στους όρους ανάπτυξης κέντρων δεδομένων, γεγονός που θα μπορούσε να περιπλέξει τον σχεδιασμό των έργων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η απαίτηση έγκρισης από τους ψηφοφόρους για συγκεκριμένα έργα —με βάση την αξία τους, την έκταση της γης, τη χρήση πόρων ή τη ζήτηση ενέργειας— καθώς και η παροχή οικονομικών εγγυήσεων από τους κατασκευαστές που επιδιώκουν ειδικά φορολογικά κίνητρα. Τέτοιες εξελίξεις αναδεικνύουν ένα ζήτημα που ενδέχεται να παραμείνει στο πολιτικό προσκήνιο: την εντατικότερη εξέταση της κλίμακας των έργων, των δημόσιων κινήτρων και οφελών, καθώς και της κατανομής των κινδύνων που σχετίζονται με τις υποδομές, σημειώνει ακόμη η S&P Global.