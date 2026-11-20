Η αναμέτρηση των δύο ομάδων στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου της EuroLeague είναι προγραμματισμένη για τις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής στη EuroLeague φιλοξενεί η SUNEL Arena, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια αναμέτρηση που ξυπνά μνήμες από τον περσινό τελικό της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες είχαν διεκδικήσει το τρόπαιο στις 24 Μαΐου 2026 στο Telekom Center Athens, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 92-85 και να επιστρέφουν στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία τους.

Έξι μήνες αργότερα, το σκηνικό είναι διαφορετικό. Ο Ολυμπιακός διατήρησε σημαντικό μέρος του βασικού κορμού του, αλλά προχώρησε σε ουσιαστικές αλλαγές στην περιφέρειά του, ενώ η Ρεάλ ανανέωσε αρκετά κομμάτια του ρόστερ της και έχει πλέον διαφορετικό προπονητικό πρόσωπο. Η αναμέτρηση, επομένως, δεν αποτελεί απλώς μια επανάληψη του τελικού, αλλά και μια πρώτη ευκαιρία να φανεί πώς έχουν εξελιχθεί οι δύο ομάδες μέσα στη νέα αγωνιστική περίοδο.

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Από το 92-85 του τελικού στη νέα ευρωπαϊκή συνάντηση

Ο περσινός τελικός είχε όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ντέρμπι. Η Ρεάλ ξεκίνησε καλύτερα και πήρε προβάδισμα επτά πόντων στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε, επέστρεψε στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει τον έλεγχο στην τελευταία περίοδο.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» με 20 πόντους, ενώ ο Αλεκ Πίτερς έδωσε καθοριστικές λύσεις, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 16 πόντους, επτά ριμπάουντ και δύο ασίστ. Η δική του ψυχραιμία από τη γραμμή των βολών στα τελευταία δευτερόλεπτα αποδείχθηκε καθοριστική για το 92-85.

Για τη Ρεάλ, ο Τρέι Λάιλς ήταν ο κορυφαίος με 24 πόντους και οκτώ ριμπάουντ, ενώ ο Μάριο Χεζόνια πρόσθεσε 19 πόντους. Οι Μαδριλένοι πάλεψαν μέχρι την τελευταία κατοχή, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την προσπάθεια επιστροφής.

Εκείνο το βράδυ ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο στη διοργάνωση μετά το 2013 και τον τέταρτο συνολικά. Η νέα συνάντηση με τη Ρεάλ έχει, λοιπόν, και μια ιδιαίτερη συναισθηματική διάσταση, καθώς φέρνει ξανά αντιμέτωπους τους δύο φιναλίστ, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου.

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Οι αλλαγές στον Ολυμπιακό: Νέα πρόσωπα στην περιφέρεια, διαφορετικές λύσεις στη δημιουργία

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας διατήρησε τον βασικό κορμό που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση της EuroLeague, όμως το καλοκαίρι έφερε σημαντικές αλλαγές, κυρίως στις θέσεις των γκαρντ.

Οι πιο ηχηρές προσθήκες ήταν ο Ζαν Μοντέρο (ο οποίος είναι τραυματίας) και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Ο πρώτος ήρθε από τη Βαλένθια, έχοντας ξεχωρίσει με την ικανότητά του να δημιουργεί και να σκοράρει, ενώ ο δεύτερος μετακόμισε στον Πειραιά μετά την παρουσία του στον Ερυθρό Αστέρα, προσφέροντας μέγεθος, αθλητικότητα και διαφορετικά χαρακτηριστικά στην οργάνωση του παιχνιδιού. Στο ρόστερ προστέθηκε επίσης ο Μμπάγιε Εντζάι, ο οποίος ήρθε από τη Βιλερμπάν για να δώσει επιπλέον επιλογή στη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Από την άλλη πλευρά, αποχώρησαν αρκετοί παίκτες που είχαν συμμετάσχει στην περσινή πορεία. Ο Τόμας Γουόκαπ μετακινήθηκε στην Dubai Basketball, ενώ ο Αλεκ Πίτερς συνέχισε την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Εκτός ομάδας έμειναν επίσης οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ, Κίναν Έβανς, Μόντε Μόρις, Φρανκ Ντιλικινά και Κώστας Αντετοκούνμπο.

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Παρά τις αποχωρήσεις, ο Ολυμπιακός διατήρησε σημαντικές σταθερές. Οι Σάσα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουόρντ και Ντόντα Χολ παραμένουν βασικά κομμάτια του συνόλου. Ο Μπαρτζώκας καλείται πλέον να ενσωματώσει τις νέες επιλογές και να διαμορφώσει τις ισορροπίες στην περιφέρεια, μετά την αποχώρηση παικτών που είχαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και στην αμυντική λειτουργία.

Η νέα Ρεάλ: Αλλαγές στο ρόστερ και στον πάγκο

Αλλαγές υπήρξαν και στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μπήκε στη νέα σεζόν με διαφορετικό προπονητή. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, διαδεχόμενος τον Σέρτζιο Σκαριόλο, και έχει πλέον την ευθύνη να οδηγήσει τους Μαδριλένους σε μια νέα αγωνιστική περίοδο.

Στο μεταγραφικό κομμάτι, η ισπανική ομάδα ενίσχυσε κυρίως την περιφέρεια και τις θέσεις των φόργουορντ. Σημαντικές προσθήκες ήταν ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό, που ήρθε από την Μπασκόνια, ο Μίκαελ Γιάντουνεν από τη Φενέρμπαχτσε και ο Χάιμε Πραντίγια από τη Βαλένθια. Στη διάθεσή της προστέθηκαν επίσης οι Μαξ Σούλγκα, Ολιβιέ Σαρ και Έλι Ντιαγέ.

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Από το περσινό σύνολο αποχώρησαν οι Τρέι Λάιλς, Μάριο Χεζόνια, Άλεξ Λεν, Μάντι Σισοκό, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ντέιβιντ Κράμερ, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, η Ρεάλ διατήρησε τον βασικό κορμό της περιφέρειας και της front line, με τους Φακούντο Καμπάτσο, Σέρχιο Γιουλ, Αντρές Φελίς, Τεό Μαλεντόν, Γκάμπριελ Ντεκ, Ουσμάν Γκαρούμπα και Έντι Ταβάρες να συνεχίζουν στη Μαδρίτη.

Η παραμονή του Ταβάρες και του Καμπάτσο διατηρεί δύο από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς της ομάδας, ενώ η προσθήκη παικτών με διαφορετικά χαρακτηριστικά δίνει στον Μαρτίνεθ περισσότερες επιλογές. Η Ρεάλ δεν άλλαξε ολοκληρωτικά την ταυτότητά της, αλλά επιχειρεί να προσαρμόσει το παιχνίδι της στα νέα δεδομένα.

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης είναι προγραμματισμένη για τις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.