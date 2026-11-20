Το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη τρεις αναμετρήσεις της EuroLeague, αγώνες τένις, την έναρξη του Grand Prix Πορτογαλίας και αναμετρήσεις σε βόλεϊ και ποδόσφαιρο

Πλούσια είναι η αθλητική τηλεοπτική δράση της Παρασκευής, με το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για τη EuroLeague να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη τρεις αναμετρήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, αγώνες τένις από τη φάση των ομίλων, καθώς και την έναρξη της δράσης στο Grand Prix της Πορτογαλίας για το MotoGP.

Ξεχωρίζουν επίσης η αναμέτρηση του Φλοίσβου με τον Παναθηναϊκό στη Volley League, το παιχνίδι της ΑΓΕ Χαλκίδας με το Λαύριο στην Elite League και οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις από τη Γερμανία, την Ισπανία και την Αγγλία.

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Μπάσκετ

17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: ΑΓΕ Χαλκίδα – Λαύριο (Elite League)

ΑΓΕ Χαλκίδα – Λαύριο (Elite League) 19:30, Novasports 5HD: Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν (EuroLeague)

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν (EuroLeague) 21:15, Novasports Prime: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague) 21:45, Novasports Start: Παρτίζαν – Μπεσίκτας (EuroLeague)

Τένις

12:30, Magenta Sport 6: Κρίστιαν Χάρισον / Νιλ Σκούπσκι – Μαρσέλ Γκρανογέρς / Οράσιο Ζεμπάγιος (φάση ομίλων, διπλό)

Κρίστιαν Χάρισον / Νιλ Σκούπσκι – Μαρσέλ Γκρανογέρς / Οράσιο Ζεμπάγιος (φάση ομίλων, διπλό) 15:00, Magenta Sport 6: Κάρλος Αλκαράθ – Φλάβιο Κομπόλι (φάση ομίλων, μονό)

Κάρλος Αλκαράθ – Φλάβιο Κομπόλι (φάση ομίλων, μονό) 19:00, Magenta Sport 6: Σιμόνε Μπολέλι / Αντρέα Βαβασόρι – Κέβιν Κράβιτς / Τιμ Πιουτς (φάση ομίλων, διπλό)

Σιμόνε Μπολέλι / Αντρέα Βαβασόρι – Κέβιν Κράβιτς / Τιμ Πιουτς (φάση ομίλων, διπλό) 21:30, Magenta Sport 6: Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Φράνσις Τιαφό (φάση ομίλων, μονό)

Μηχανοκίνητος αθλητισμός

10:55, Magenta Sport 5: Moto3 – Grand Prix Πορτογαλίας (1ες ελεύθερες δοκιμές)

Moto3 – Grand Prix Πορτογαλίας (1ες ελεύθερες δοκιμές) 11:45, Magenta Sport 5: Moto2 – Grand Prix Πορτογαλίας (1ες ελεύθερες δοκιμές)

Moto2 – Grand Prix Πορτογαλίας (1ες ελεύθερες δοκιμές) 12:40, Magenta Sport 5: MotoGP – Grand Prix Πορτογαλίας (1ες ελεύθερες δοκιμές)

MotoGP – Grand Prix Πορτογαλίας (1ες ελεύθερες δοκιμές) 15:10, Magenta Sport 5: Moto3 – Grand Prix Πορτογαλίας (δοκιμές)

Moto3 – Grand Prix Πορτογαλίας (δοκιμές) 16:00, Magenta Sport 5: Moto2 – Grand Prix Πορτογαλίας (δοκιμές)

Moto2 – Grand Prix Πορτογαλίας (δοκιμές) 16:55, Magenta Sport 5: MotoGP – Grand Prix Πορτογαλίας (δοκιμές)

Ποδόσφαιρο

19:30, Novasports 2HD: Αρμίνια Μπίλεφελντ – Μαγδεβούργο (Bundesliga 2)

Αρμίνια Μπίλεφελντ – Μαγδεβούργο (Bundesliga 2) 21:30, Novasports 3HD: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία (Bundesliga)

Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία (Bundesliga) 22:00, Magenta Sport 3 League: Μπιλμπάο – Εσπανιόλ (LaLiga)

Μπιλμπάο – Εσπανιόλ (LaLiga) 22:00, Magenta Sport 3: Μπάρνσλεϊ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ (League One)

Βόλεϊ

20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Φλοίσβος – Παναθηναϊκός (Volley League Ανδρών)

Αθλητικές εκπομπές και μαχητικά αθλήματα

15:30, Novasports 5HD: ONE Friday Fights