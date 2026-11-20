Η Τζοάν Γιανγκ ζήτησε από τη βρετανική κυβέρνηση να επανεξετάσει τη νομοθεσία για τη συναίνεση, μετά την καταδίκη τεσσάρων ανδρών για τις επιθέσεις εναντίον της

Για το μαρτύριο που βίωσε επί 13 συναπτά έτη, αλλά και για τα βαθιά τραύματα που την ακολουθούν, μίλησε η Τζοάν Γιανγκ. Η γυναίκα, η οποία αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο στην αποκαλούμενη «υπόθεση Πελικό της Βρετανίας», βρισκόταν σε κατάσταση ναρκώσεων από τον ίδιο της τον σύζυγο, ο οποίος τη βίαζε και καλούσε αγνώστους στην οικία τους προκειμένου να την κακοποιήσουν σεξουαλικά, εν αγνοία της.

Η ίδια, έχοντας αποφασίσει να αποκαλύψει την ταυτότητά της, προέβη σε δημόσια τοποθέτηση μετά την καταδικαστική απόφαση για τέσσερις άνδρες που εμπλέκονται στις επιθέσεις εναντίον της. Περιέγραψε πώς η προδοσία από το πρόσωπο που εμπιστευόταν περισσότερο από κάθε άλλον επέφερε καθοριστικές αλλαγές στη ζωή της, επηρεάζοντας δραματικά το οικογενειακό της περιβάλλον.

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«Ο άνθρωπος που εμπιστευόμουν περισσότερο στον κόσμο με πρόδωσε με τον πιο φρικτό τρόπο», ανέφερε έξω από το δικαστήριο του Γουίντσεστερ, συμπληρώνοντας πως πλέον δεν νιώθει ασφάλεια ούτε εντός της ίδιας της της κατοικίας.

«Η κακοποίηση αυτή μου στέρησε τη ζωή όπως την ήξερα»

Η Τζοάν Γιανγκ, η οποία πήρε διαζύγιο από τον Φίλιπ Γιανγκ το 2025, μίλησε για το βαθύ τραύμα που της άφησαν όσα έζησε επί 13 χρόνια, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκε η ζωή των παιδιών της.

«Αυτό που μου συνέβη δεν ήταν πράξη ενός μόνο άνδρα. Και άλλοι προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν και επέλεξαν να το κάνουν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη δεν περιορίζεται στον πρώην σύζυγό της.

«Η κακοποίηση αυτή μου στέρησε τη ζωή όπως την ήξερα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ακόμη και στις πιο απλές δραστηριότητες της καθημερινότητάς της.

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«Ζω με έναν πόνο που είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια και αυτό είναι κάτι που θα επηρεάζει τις ζωές μας για πάντα. Είναι τρομακτικό να σκέφτεται κανείς ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε».

Και συνέχισε: «Όσα έχω περάσει σημαίνουν ότι πλέον δεν αισθάνομαι ποτέ απολύτως ασφαλής. Παρότι τώρα μπορεί να μου είναι δύσκολο ακόμη και να βγω από το σπίτι, αυτή η φρικτή κακοποίηση μου έδειξε ότι ούτε το ίδιο μου το σπίτι μπορούσε να μου προσφέρει προστασία, παρόλο που τότε πίστευα ότι ήμουν ασφαλής».

Όπως τόνισε, όσα υπέστη είχαν «καταστροφικές επιπτώσεις στη δική μου ζωή και στη ζωή των παιδιών μου».

Το μήνυμα στα θύματα και η έκκληση για αλλαγή της νομοθεσίας

Παρά το προσωπικό της τραύμα, η Τζοάν Γιανγκ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σε άλλες γυναίκες και κορίτσια που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Επισήμανε ότι οι καταδικαστικές αποφάσεις έχουν ευρύτερη σημασία, καθώς στέλνουν το μήνυμα πως τα θύματα μπορούν να ακουστούν και να γίνουν πιστευτά.

«Μπορείτε να γίνετε πιστευτές και να βρείτε κατανόηση», ήταν το μήνυμά της προς τις γυναίκες που έχουν βιώσει ανάλογες καταστάσεις.

Παράλληλα, κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να επανεξετάσει κατά προτεραιότητα τη νομοθεσία που αφορά τη συναίνεση στις σεξουαλικές πράξεις, ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερη προστασία των γυναικών.