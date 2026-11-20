Εντός του 2026 αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα η εφαρμογή FantomApp, η οποία στοχεύει στην προστασία της ιδιωτικότητας των ανηλίκων και τον έλεγχο της παρουσίας τους

Από τα πρώτα γενέθλια και τις σχολικές γιορτές μέχρι στιγμές που οι γονείς θεωρούν αστείες, η ζωή των παιδιών καταλήγει συχνά στο διαδίκτυο. Πολλές οικογένειες ενσωματώνουν την καθημερινότητα των παιδιών τους στα social media, με αποτέλεσμα η ψηφιακή τους πορεία να ξεκινάει πολύ πριν καταλάβουν τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αποκτήσουν δικό τους λογαριασμό.

Το «sharenting» –ένας όρος που προκύπτει από τις λέξεις sharing και parenting– αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη συνήθεια των γονιών να δημοσιοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες, βίντεο και προσωπικές στιγμές των παιδιών τους. Η πρακτική αυτή, αν και ξεκινά συνήθως από αγάπη και περηφάνια, εγείρει σοβαρά ζητήματα γύρω από την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των ανηλίκων.

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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού, ειδικοί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον Συνήγορο του Παιδιού και τον χώρο της ψυχολογίας επισημαίνουν τους κινδύνους και τα όρια που πρέπει να τεθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα μέσα στο 2026 η ελληνική έκδοση του FantomApp, μιας δωρεάν εφαρμογής από τη γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων που στοχεύει να βοηθήσει τους νέους να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους και να ελέγχουν τη διαδικτυακή τους παρουσία χωρίς να συλλέγονται τα προσωπικά τους δεδομένα.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η ανάρτηση παιδικών φωτογραφιών δεν απαγορεύεται απόλυτα, ωστόσο η εικόνα και η ιδιωτική ζωή αποτελούν αναφαίρετα δικαιώματα του παιδιού. Κάθε δημοσίευση δημιουργεί ένα ψηφιακό αποτύπωμα που μπορεί να ακολουθεί τον ανήλικο για χρόνια, ακόμα κι αν η αρχική φωτογραφία διαγραφεί.

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Οι ειδικοί τονίζουν ότι ιδιαίτερα προβληματική είναι η έκθεση προσωπικών στιγμών, ευαίσθητων δεδομένων ή πληροφοριών εντοπισμού, οι οποίες μπορεί να φέρουν τα παιδιά σε δύσκολη θέση ή να γίνουν αντικείμενο σχολιασμού από συνομηλίκους. Οι γονείς καλούνται να ζητούν τη συναίνεση των παιδιών ανάλογα με την ηλικία τους και να σέβονται τα όριά τους. Στην Ελλάδα, οι σχετικές καταγγελίες που φτάνουν στις αρχές προέρχονται κυρίως από γονείς που βρίσκονται σε διάσταση και αντιδικούν για τις αναρτήσεις.

Η υπερβολική ψηφιακή έκθεση μπορεί να έχει σημαντικές ψυχολογικές επιπτώσεις. Στην παιδική ηλικία, η παρουσία μιας κάμερας σε τρυφερές ή δύσκολες στιγμές μπορεί να κάνει το παιδί να νιώσει ότι ο πόνος ή η ιδιωτικότητά του μετατρέπονται σε θέαμα.

Στη σχολική ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν ότι η επιβράβευση έρχεται όταν παίζουν καλά τον ρόλο τους για τα likes και τα σχόλια, κάνοντας την αυτοεκτίμησή τους να εξαρτάται από την εξωτερική επιβεβαίωση. Στην εφηβεία, οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι με μια παιδική ηλικία που έχει ήδη εκτεθεί δημόσια χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Παράλληλα, οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι πίσω από τις αναρτήσεις των γονιών κρύβονται συχνά ανθρώπινες ανάγκες για αναγνώριση, επιβεβαίωση ή προβολή, μετατρέποντας το παιδί σε μια «βιτρίνα» των επιτυχιών της οικογένειας. Το κύριο μήνυμα των ειδικών είναι ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται μια ψηφιακή σκηνή για να αποδείξουν την αξία τους, αλλά την ουσιαστική παρουσία και το βλέμμα των γονιών τους στην πραγματική ζωή, μακριά από τις οθόνες.