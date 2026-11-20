Οι εισροές ξένων κεφαλαίων στην ελληνική κτηματαγορά ανήλθαν σε 1,02 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας ετήσια άνοδο της τάξεως του 9,5%

Τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια επέστρεψαν δυναμικά στην ελληνική κτηματαγορά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, την ίδια στιγμή που οι νέες αιτήσεις για Golden Visa κατέγραψαν πτώση που άγγιξε το 44%.

Όπως αναφέρει η κ. Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty η οποία εξειδικεύεται στις αγοραπωλησίες πολυτελών ακινήτων, αυτή η φαινομενική αναντιστοιχία αποτελεί την πιο ουσιαστική ένδειξη για το πώς μετασχηματίζεται το τμήμα της πολυτελούς κατοικίας άνω των 800.000 ευρώ στα βόρεια προάστια και την αθηναϊκή ακτογραμμή.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά το ιστορικό ρεκόρ του 2024 με εισροές 2,75 δισ. ευρώ και τη διόρθωση του 2025 στα 2,06 δισ. ευρώ (-25,3%), το 2026 καταγράφει σταθεροποίηση σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Στο α΄ εξάμηνο οι εισροές ανήλθαν σε 1,02 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 9,5%. Για να μπει το μέγεθος σε προοπτική, την περίοδο 2018–2025 εισέρεαν κατά μέσο όρο 1,6 δισ. ευρώ ετησίως, έναντι μόλις 170 εκατ. ευρώ την περίοδο 2008–2017.

Ειδικότερα στο ενημερωτικό σημείωμα της Premier Realty αναφέρονται:

Το «φίλτρο» των 800.000 ευρώ και η αλλαγή κινήτρου

Η καθιέρωση του ελάχιστου ορίου των 800.000 ευρώ στην Αττική (ν. 5100/2024) για ενιαίο ακίνητο τουλάχιστον 120 τ.μ., χωρίς δικαίωμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, λειτούργησε ως φυσικό ξεκαθάρισμα. Σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, οι νέες αιτήσεις αρχικής άδειας στο α΄ εξάμηνο μειώθηκαν στις 2.551 από 4.553 πέρυσι (-44%), ενώ στο οκτάμηνο διαμορφώθηκαν στις 3.426 (-35,8%). Ο κύριος όγκος των εναπομεινασών αιτήσεων αφορά πλέον τις χαμηλότερες κλίμακες της περιφέρειας (250.000 και 400.000 ευρώ), με ελάχιστες να αγγίζουν το όριο των 800.000 ευρώ. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται, όπως επισημαίνει η κ. Σαΐα, η ποιοτική αναβάθμιση της αγοράς. Το μεγαλύτερο μέρος των διεθνών κεφαλαίων δεν κινείται πλέον από την ανάγκη απόκτησης άδειας διαμονής, αλλά από την καθαρή επιθυμία εγκατάστασης και διαβίωσης στην Ελλάδα. Οι αγοραστές που αναζητούσαν ευκαιριακές αποδόσεις αποχώρησαν, δίνοντας τη θέση τους σε Ευρωπαίους, Έλληνες του εξωτερικού, διεθνή στελέχη και εγχώριες οικογένειες υψηλού εισοδήματος. Στις συζητήσεις με πελάτες του εξωτερικού, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην ενεργειακή κλάση, την ιδιωτικότητα, τους εξωτερικούς χώρους και την εγγύτητα σε διεθνή σχολεία, και όχι τόσο στην απόκτηση της Χρυσής Βίζας.

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Τιμές, συναλλαγές και το πριμ των νεόδμητων

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η αγορά κινείται πλέον με πιο ήρεμους αλλά απολύτως υγιείς ρυθμούς. Μετά το ράλι του 2024 (+9,1%) και του 2025 (+8,3%), οι τιμές των διαμερισμάτων ενισχύθηκαν κατά 5,7% στο α΄ τρίμηνο του 2026 και 5,5% στο β΄, με τον εθνικό δείκτη (114,2) να υπερβαίνει καθαρά τα προ κρίσης ιστορικά υψηλά του 2008 (101,7).

Στην Αθήνα (+5% στο β΄ τρίμηνο), τα νεόδμητα διαμερίσματα (έως 5 ετών) κατέγραψαν άνοδο 6,2%, έναντι 5,0% για τα παλαιότερα. Η αγορά όπως φαίνεται επιβραβεύει συστηματικά τα σύγχρονα, ενεργειακά αυτόνομα ακίνητα.

Ταυτόχρονα, η συναλλακτική δραστηριότητα διατηρεί τη δυναμική της:

Έσοδα μεταβιβάσεων: Τα φορολογικά έσοδα από πράξεις ακινήτων έφτασαν τα 209,77 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο (+12,4% σε ετήσια βάση) σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Στεγαστική πίστη: Η ΤτΕ αναφέρει ότι εκταμιεύθηκαν 13.756 δάνεια ύψους 672,8 εκατ. ευρώ, με το μέσο σταθερό επιτόκιο 5ετίας να υποχωρεί στο 2,95% (χαμηλό εννιαετίας).

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Οικοδομική δραστηριότητα: Στο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2025 – Ιουλίου 2026 εκδόθηκαν στην Αττική 6.966 άδειες (+7,2%), αν και το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος (+5,6% στα υλικά τον Σεπτέμβριο) προκαλεί σημάδια επιβράδυνσης. Η διαφαινόμενη παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% έως το τέλος του 2027 παραμένει κρίσιμος καταλύτης για την προσφορά ποιοτικών κατασκευών.

Η συμπεριφορά στο ανώτερο τμήμα: Επιλεκτικότητα και ρεαλισμός

Στο πεδίο των premium ακινήτων, η πραγματικότητα της αγοράς απαιτεί επαγγελματική προσέγγιση. Όπως παρατηρεί η κ. Κορίνα Σαΐα, το ενδιαφέρον παραμένει σε επίπεδα σαφώς υψηλότερα από τους ιστορικούς μέσους όρους, ωστόσο η ωρίμανση των αγοραστών είναι εμφανής. Το επενδυτικό κοινό διαθέτει ρευστότητα, αλλά δεν προχωρά σε βιαστικές κινήσεις, ούτε αποδέχεται ανεξέλεγκτες τιμολογήσεις. Τα ακίνητα, των οποίων οι αρχικές τιμές εκκίνησης υπερβαίνουν την πραγματικότητα, υπόκεινται σε διορθωτικές αναπροσαρμογές.

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Στα Βόρεια Προάστια, η εικόνα είναι ακόμη πιο ανθεκτική: οι τιμές των prime κατοικιών σημείωσαν άνοδο 45–55% την περίοδο 2019–2025, καθώς η ζήτηση προέρχεται κατά βάση από οικογένειες μόνιμων κατοίκων, καθιστώντας την περιοχή απρόσβλητη από εξωτερικούς παράγοντες. Η έντονη σπανιότητα οικοπέδων και σύγχρονων κατοικιών σε Κηφισιά, Εκάλη, Πολιτεία και Φιλοθέη διατηρεί τις αξίες των ακινήτων.

Το ορόσημο του 2027 και το παράθυρο ευκαιρίας για τους ιδιοκτήτες

Μπροστά μας διαμορφώνεται μια κρίσιμη συγκυρία: την 1η Ιουλίου 2027, ο φόρος μεταβίβασης για αγοραστές εκτός ΕΕ/ΕΟΧ αυξάνεται από το 3% στο 15%. Σύμφωνα με την εκτίμηση της κ. Σαΐα, οι επόμενοι μήνες θα λειτουργήσουν ως καταλύτης επιτάχυνσης των συναλλαγών από Αμερικανούς, Βρετανούς και ενδιαφερόμενους από τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι επιδιώκουν να τοποθετηθούν πριν από τη φορολογική επιβάρυνση.

Για τους ιδιοκτήτες αξιόλογων ακινήτων στα Βόρεια Προάστια και την αθηναϊκή ακτογραμμή, αυτή η συγκυρία συνιστά ένα σαφές παράθυρο ευκαιρίας, υπό μία βασική προϋπόθεση: την εγκατάλειψη της ερασιτεχνικής διαχείρισης.

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Η περίοδος όπου ένα ακίνητο μπορούσε απλώς να αναρτηθεί σε μια δημόσια πλατφόρμα με αυθαίρετη τιμολόγηση έχει τελειώσει. Στην κατηγορία άνω των 800.000 ευρώ, οι αγοραστές είναι ενημερωμένοι και πολλές φορές διαθέτουν νομικούς και τεχνικούς συμβούλους. Ένα ακίνητο που εισέρχεται στην αγορά με λάθος αποτίμηση κινδυνεύει να απαξιωθεί στα μάτια των σοβαρών επενδυτών και να καταλήξει σε αναγκαστικές, εκ των υστέρων εκπτώσεις.

Ταυτόχρονα, στο υψηλό επίπεδο, η διακριτικότητα αποτελεί προαπαιτούμενο. Σημαντικό μέρος των επιτυχημένων πράξεων σήμερα δεν δημοσιοποιείται ποτέ, αλλά υλοποιείται off-market, μέσω απευθείας διάθεσης, σε ένα αυστηρά προ-ελεγμένο διεθνές και εγχώριο δίκτυο κεφαλαίων.

Το ερώτημα για το 2027 δεν είναι αν θα υπάρχει ζήτηση για πολυτελή κατοικία στην Ελλάδα, η ζήτηση έχει αποδείξει την αντοχή της. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι ποιοι ιδιοκτήτες θα καταφέρουν να κεφαλαιοποιήσουν αυτή τη συγκυρία, αξιοποιώντας τεκμηριωμένη στρατηγική τιμολόγησης και πρόσβαση στο κατάλληλο επενδυτικό κοινό.