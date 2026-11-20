Περίπου 24,5 εκατομμύρια μονάδες πωλήθηκαν την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του τίτλου, με την εταιρεία Niko Partners να προβλέπει έσοδα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Το πολυαναμενόμενο παιχνίδι δράσης συγκέντρωσε προπαραγγελίες και πωλήσεις πρώτης ημέρας που ξεπέρασαν τις 24,5 εκατομμύρια μονάδες, αποφέροντας περίπου 2,36 δισεκατομμύρια δολάρια (1,8 δισεκατομμύρια λίρες), σύμφωνα με την πλατφόρμα αναλυτικών στοιχείων Sensor Tower. Συγκριτικά, η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις φέτος, το Spider-Man: Brand New Day, απέφερε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη συνολική διάρκεια της προβολής της.

Η κατασκευάστρια Rockstar και η μητρική Take-Two δεν έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία πωλήσεων, κάνοντας ωστόσο λόγο για «πρωτοφανή» ζήτηση. Το BBC έχει ζητήσει σχόλιο από τις δύο εταιρείες. Το παιχνίδι αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στο franchise προσομοίωσης εγκλήματος της Rockstar, το οποίο συμπληρώνει σχεδόν τρεις δεκαετίες και συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή στην ιστορία.

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Η ανάπτυξη και η αγορά

Το παιχνίδι αποτελεί μια σατιρική απεικόνιση του αμερικανικού ονείρου, τοποθετώντας τους χρήστες στον ρόλο εγκληματιών καριέρας στη Λεονίντα, την πολιτεία του παιχνιδιού που είναι εμπνευσμένη από τη Φλόριντα. Η νέα κυκλοφορία εστιάζει στη Lucia και τον σύντροφό της Jason, δύο μικροκακοποιούς. Το κόστος ανάπτυξης του GTA 6 εκτιμάται ότι υπερέβη το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, καθιστώντας το πιθανότατα το πιο ακριβό βιντεοπαιχνίδι που έχει δημιουργηθεί ποτέ.

Η Sensor Tower εκτιμά πως ο τίτλος θα είναι τόσο δημοφιλής, ώστε αναμένεται να μειώσει κατά 10% τον χρόνο που διαθέτουν οι παίκτες σε άλλους single-player τίτλους. Η ερευνητική εταιρεία βασίζει τις εκτιμήσεις της σε δεδομένα αποδείξεων email, στατιστικές πηγές που παρακολουθούν εκατομμύρια άτομα καθημερινά, καθώς και σε δημόσια προφίλ σε πλατφόρμες όπως το PlayStation και το Xbox. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, περίπου τα τρία τέταρτα των πωλήσεων αφορούν το PlayStation 5, ενώ το υπόλοιπο το Xbox. Παράλληλα, η εταιρεία έρευνας αγοράς Niko Partners αναμένει ότι το GTA 6 θα αποφέρει παγκοσμίως πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια εντός του έτους.

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Πηγή Φωτογραφίας: X /@RockstarGames

Προοπτικές και υποδοχή

Αν και ο αριθμός αυτός κατατάσσει το παιχνίδι στις κορυφαίες κυκλοφορίες ψυχαγωγίας όλων των εποχών, υπολείπεται της ταινίας «Όσα παίρνει ο άνεμος» (1939), η οποία έχει αποφέρει περίπου 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε προσαρμοσμένες τιμές πληθωρισμού.

Η Rockstar αναμένεται να αυξήσει τα έσοδά της τα επόμενα χρόνια, καθώς το στούντιο της Νέας Υόρκης δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την κυκλοφορία για υπολογιστές ή την ημερομηνία για την επέκταση του multiplayer. Εφόσον το GTA 5 του 2013 αποτελεί ένδειξη, το multiplayer θα προσφέρει δεκάδες επιπλέον ώρες παιχνιδιού και σημαντικά έσοδα, καθώς οι παίκτες δαπανούν πραγματικά χρήματα για προνόμια εντός του τίτλου.

Το GTA 6 κυκλοφόρησε παγκοσμίως στις 19 Νοεμβρίου μετά από αναμονή 13 ετών και επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις. Ορισμένοι κριτικοί το χαρακτήρισαν ως μία από τις πιο εντυπωσιακές εμπειρίες gaming, με τον ιστότοπο IGN να το περιγράφει ως «ασυμβίβαστα σχεδιασμένο» αριστούργημα.

Η κυκλοφορία τα μεσάνυχτα της Πέμπτης οδήγησε πολλούς gamers σε άγρυπνη αναμονή, ενώ το δίκτυο της Virgin Media O2 κατέγραψε ρεκόρ κίνησης λόγω της εγκατάστασης του αρχείου 212GB. Τέλος, το γραφικό περιεχόμενο οδήγησε σε λογοκρισία στην Ιαπωνία, ενώ το παιχνίδι δεν είναι εγκεκριμένο για πώληση στην ηπειρωτική Κίνα.