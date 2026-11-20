Ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος υποστήριξε πως η παράταξη θα μπορούσε να εξετάσει συνεργασίες με κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της μετά την επόμενη κάλπη

Το ενδεχόμενο συνεργασιών της Νέας Δημοκρατίας με πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται δεξιότερα του κόμματος έθεσε ο βουλευτής της ΝΔ στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών, Δημήτρης Καλογερόπουλος, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή «Tonight» του MEGA.

Η συζήτηση αφορούσε τις πολιτικές ισορροπίες που ενδέχεται να διαμορφωθούν μετά τις επόμενες εκλογές και τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης. Ο βουλευτής αναφέρθηκε στη στάση των υπόλοιπων κομμάτων απέναντι στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι οι προεκλογικές τοποθετήσεις δεν προδικάζουν απαραίτητα τις αποφάσεις που θα ληφθούν μετά την κάλπη.

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Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε το ερώτημα γιατί η ΝΔ να μην εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της, εφόσον δεν διαφαίνεται διάθεση συνεργασίας από άλλες πολιτικές δυνάμεις.

«Τη Νέα Δημοκρατία, αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την επόμενη ημέρα των εκλογών

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος υπογράμμισε ότι οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης, σημειώνοντας ότι η σημερινή στάση των κομμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα παραμείνει αμετάβλητη και στη μετεκλογική περίοδο.

«Οι εκλογές θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί κανείς δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, καταρχήν, αφού είμαστε σε προεκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία», σημείωσε.

Σε ερώτηση των συνομιλητών του για το αν η συγκεκριμένη αναφορά συνιστά πολιτική «βόμβα», ο βουλευτής απάντησε με χιουμοριστική διάθεση: «Όχι, βόμβα δεν έριξα. Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος, ούτε επιδέξιος».

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης έγινε αναφορά και σε πολιτικούς σχηματισμούς που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και η Ελληνική Λύση, χωρίς ωστόσο ο βουλευτής να προσδιορίσει συγκεκριμένο πλαίσιο ή μορφή συνεργασίας.