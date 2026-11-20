Τα ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν πολλαπλά τραύματα σε όλο της το σώμα, σπασμένα πλευρά και σημάδια στραγγαλισμού στο λαιμό, που δείχνουν ως πιθανή αιτία θανάτου την ασφυξία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στο Θησείο. Ο άντρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της γυναίκας του προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του, ρίχνοντας την ευθύνη στην ψυχολογική κατάσταση της συζύγου του και υποστηρίζοντας ότι είχε κρίσεις που προκαλούσαν εντάσεις.

Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως τη χτύπησε επειδή δεν άντεχε άλλο τις φωνές της. Ωστόσο, τα ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα, καθώς η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα σε όλο της το σώμα, σπασμένα πλευρά και σημάδια στραγγαλισμού στο λαιμό, που δείχνουν ως πιθανή αιτία θανάτου την ασφυξία.

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Παράλληλα, μαρτυρίες γειτόνων κάνουν λόγο για προηγούμενη κακοποιητική συμπεριφορά, παρόλο που δεν είχε υπάρξει ποτέ επίσημη καταγγελία στην αστυνομία.

Από την πλευρά της, η Ματίνα Παγώνη τόνισε ότι σε περιπτώσεις όπου κάποιος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα πρέπει να απευθύνεται άμεσα σε ειδικούς για βοήθεια, ξεκαθαρίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται μια τέτοια βίαιη πράξη.