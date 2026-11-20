Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για το σχέδιο χρηματοδότησης ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico

Με τη φράση «12 στα 10» αποτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρώτη τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν, την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποιούσε για την αποτυχία των ευρωπαϊκών προσπαθειών απομόνωσης της Μόσχας και από το Βερολίνο ο Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάριζε ότι «ένα σχήμα Γιάλτας δεν θα φέρει ειρήνη».

Επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από την Κίνα, μετά την ιστορική συνάντηση των τριών ηγετών ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά στο NBC News μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, παραδέχθηκε ωστόσο ότι μια συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

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«Νομίζω ότι πήγε εξαιρετικά. Σε μια κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα, νομίζω ότι ήταν 12», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποθεώνοντας την υποδοχή που του επιφύλαξε η κινεζική πλευρά: «Μου συμπεριφέρθηκαν όσο καλά θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν σε έναν άνθρωπο».

Παρά τους υψηλούς τόνους, η τριμερής συνάντηση διάρκειας περίπου 90 λεπτών στη Σενζέν δεν παρήγαγε απτά αποτελέσματα ή λεπτομερείς δεσμεύσεις στα κρίσιμα μέτωπα.

Αναφερόμενος στον πυρηνικό αφοπλισμό, ο Τραμπ είπε στο Reuters: «Μου αρέσει αυτή η ιδέα, αλλά από την άποψη της καθαρής διαπραγμάτευσης, είναι πολύ δύσκολο για μένα, ως πρόεδρο, να το κάνω».

Στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, μιλώντας στο Fox News και το NBC News, ανέφερε ότι συμφώνησε με τον Σι Τζινπίνγκ στην ανάγκη ύπαρξης κάποιων κανόνων ασφαλείας, έστω και σε ελάχιστη βάση, χωρίς ωστόσο να μπουν σε συγκεκριμένους ορισμούς, ενώ διευκρίνισε ότι δεν συζήτησε εκτενώς ούτε για την Nvidia ούτε για την υπόθεση γυναίκας που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος.

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Win McNamee/Pool via REUTERS

Ισορροπίες ισχύος

Η σύντομη κοινή ανακοίνωση μετά την τριμερή συνάντηση επικεντρώθηκε σε τέσσερις άξονες: την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού (με αναφορά στην αύξηση παραγωγής και προσφοράς διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένα μέτρα), τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, τον περιορισμό των εξουσιών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και τη διερεύνηση προοπτικών για τον πυρηνικό αφοπλισμό και τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων. Δεν υπήρξε ωστόσο συμφωνία για τον έλεγχο των εξοπλισμών ούτε ορατή πρόοδος που να οδηγεί σε λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η σύνοδος άνοιξε «μια νέα σελίδα στην ιστορία της διπλωματίας», στέλνοντας ταυτόχρονα αιχμηρό μήνυμα κατά της Ευρώπης, καθώς υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές προσπάθειες απομόνωσης της Ρωσίας έχουν αποτύχει και ότι το οικονομικό κέντρο βάρους μετατοπίζεται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, περιγράφοντας τη σχέση του με τον Τραμπ ως βασισμένη σε «παρόμοιες πολιτισμικές αξίες». Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ επιχείρησε να αναδείξει τον ρόλο του Πεκίνου ως βασικού πόλου διαμόρφωσης της διεθνούς τάξης, ενώ η εικόνα της συνάντησης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον πρώην Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ να εκτιμά ότι ο Τραμπ δεν λειτουργεί πλέον ως ηγέτης του ελεύθερου κόσμου.

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🇷🇺🇺🇸 President #Putin & President @realDonaldTrump hold a bilateral meeting on the sidelines of the 33rd #APEC Summit. 📍 Shenzhen, November 19, 2026 📸 © https://t.co/TI5F0ZcJbY https://t.co/Q490gBeiOM — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 19, 2026

«Aντι-σύνοδος» στο Βερολίνο και η παρέμβαση Τραμπ για τα 70 δισ. ευρώ



Την ίδια ώρα που διεξαγόταν η τριμερής στην Κίνα, περισσότεροι από 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων βρέθηκαν στο Βερολίνο για τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», με πρωτοβουλία του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, σε συνεργασία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Ο Μερτς υποβάθμισε τη συνάντηση της Σεντζέν χαρακτηρίζοντάς τη «ραντεβού για φωτογραφία» και προειδοποίησε ότι «ένα σχήμα Γιάλτας δεν θα φέρει ειρήνη», τονίζοντας πως «ειρήνη χωρίς την Ευρώπη δεν υπάρχει» και απαιτώντας από τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, απορρίπτοντας ρωσικές αξιώσεις για αποχώρηση δυνάμεων του ΝΑΤΟ από την ανατολική πλευρά ή εδαφικές παραχωρήσεις πέρα από την υφιστάμενη γραμμή του μετώπου.

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Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και αναθέρμανση της συζήτησης για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τους συμμάχους, αναφερόμενος και στην πρόθεση της ΕΕ να καλύψει μέσω δανεισμού 45 από τα 70 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί το Κίεβο το 2027— και κάλεσε τις ΗΠΑ και την Κίνα να σταματήσουν το εμπόριο με τη Ρωσία εάν θέλουν να σταματήσουν τον πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια της επιστροφής του, ο Τραμπ παρενέβη τηλεφωνικά στη σύνοδο του Βερολίνου. Σύμφωνα με το Politico, εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για το σχέδιο χρηματοδότησης ύψους 70 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι ο Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη και ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί σε συμφωνία.

Trump tells Europe to defund Ukraine in ‘tirade’ phone call after summit with his ‘friend’ Putin https://t.co/FaY5m1r9aC Διαφήμιση November 20, 2026

Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως ο Τζάρεντ Κούσνερ, που ανέφερε ότι ο Τραμπ έστειλε ισχυρό μήνυμα για ειρήνη σε Σι και Πούτιν και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, επιχείρησαν να καθησυχάσουν τους Ευρωπαίους ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει να επιβάλει μονομερώς όρους, ενώ ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε στο ARD ότι η ευκαιρία για ειρήνη «δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη», εκτιμώντας πως μια συνάντηση θα μπορούσε να γίνει ακόμη και πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας), ανοίγοντας τον επόμενο κύκλο διπλωματικών εξελίξεων.