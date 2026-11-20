Οι ζημιές στο ακίνητο του Φοίνικα ανέρχονται σε περίπου 150.000 ευρώ, ποσό που προκλήθηκε πιθανότατα από την προσπάθεια κλοπής χάλκινων καλωδίων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

Άγνωστοι δράστες βανδάλισαν και κατέστρεψαν εκτενώς κτίριο στην περιοχή του Φοίνικα, το οποίο προοριζόταν να γίνει ξενώνας φιλοξενίας.

Το ακίνητο, που είχε παραχωρηθεί πρόσφατα στον Σύλλογο από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, υπέστη καταστροφές σε τοίχους, γυψοσανίδες, τουαλέτες και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι ζημιές φτάνουν τις 150.000 ευρώ και πιθανότατα προκλήθηκαν από την προσπάθεια κλοπής χάλκινων καλωδίων. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από γείτονα, ο οποίος ειδοποίησε τον πρόεδρο του Συλλόγου.

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Το κτίριο το οποίο στο παρελθόν στέγαζε δομή του «Χαμόγελου του Παιδιού», αναμενόταν να προσφέρει στέγη σε εννέα άτομα, ενώ ήδη 20 οικογένειες έχουν καταθέσει επίσημη αίτηση για να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στον νέο χώρο. Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ πριν από τους βανδαλισμούς, το κόστος των απαιτούμενων διαμορφώσεων υπολογιζόταν σε 350.000 ευρώ, ποσό που τώρα αυξάνεται δραματικά λόγω των καταστροφών.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, οι υπεύθυνοι του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος σκοπεύουν να καταθέσουν μήνυση κατά αγνώστων, ενώ παράλληλα αναζητούν πρόσθετη χρηματοδότηση ώστε να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση του έργου.