Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε ότι η πίστωση των χρημάτων γίνεται δέκα ημέρες νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα για τους δικαιούχους

Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Συνολικά, το ποσό αφορά πάνω από 2 εκατομμύρια δικαιούχους, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 270.000 σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα χρήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς αργά το απόγευμα, ενώ οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις από τα ΑΤΜ. Η διαθεσιμότητα των ποσών μέσω των τραπεζικών καταστημάτων θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας.

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Παράλληλα, η υπουργός σημείωσε πως η πίστωση των χρημάτων γίνεται δέκα ημέρες νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Σήμερα, στο τέλος της ημέρας, θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2,1 εκατομμυρίων συνταξιούχων η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία θα καταβάλλεται πλέον κάθε Νοέμβριο».

Όπως διευκρίνισε, η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, ωστόσο η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ θα εμφανιστεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στο τέλος της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Η υπουργός σημείωσε ότι την ενίσχυση δικαιούνται όλοι οι συνταξιούχοι ηλικίας 65 ετών και άνω, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που είναι μόνο συνταξιούχοι χηρείας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης και άλλες κατηγορίες πολιτών με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

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Παράλληλα, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στην πορεία διεύρυνσης του μέτρου, υπενθυμίζοντας ότι, όταν ξεκίνησε το Πάσχα της προηγούμενης χρονιάς, η ενίσχυση ανερχόταν στα 250 ευρώ και αφορούσε μικρότερο αριθμό συνταξιούχων.

Όπως εξήγησε, η αύξηση του δημοσιονομικού χώρου, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των εσόδων από μέτρα όπως η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, επέτρεψε τη σταδιακή αύξηση του ποσού από τα 250 ευρώ στα 300 ευρώ και στη συνέχεια στα 400 ευρώ, αλλά και τη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων.

Η υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι πρόκειται για μόνιμη οικονομική ενίσχυση, η οποία θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.