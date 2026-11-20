Τα κουτάβια έχουν ανάγκη από 18 έως 20 ώρες ύπνου την ημέρα για να αποφεύγεται το άγχος και η νευρικότητα, ενώ η κοινωνικοποίηση ξεκινά από την τρίτη εβδομάδα

Η έλευση ενός κουταβιού στο σπίτι φέρνει μεγάλη χαρά, αλλά και αρκετές ευθύνες. Το πώς θα μάθει να πηγαίνει τουαλέτα, οι πρώτες του βόλτες, η επαφή του με καινούργιους ανθρώπους και η προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον είναι βασικά κομμάτια μιας περιόδου που το ζώο μεγαλώνει με γρήγορους ρυθμούς.

Οι πρώτοι τρεις μήνες είναι καθοριστικοί, καθώς τότε δημιουργούνται οι καθημερινές του συνήθειες. Ωστόσο, η κοινωνικοποίηση ξεκινάει ακόμα νωρίτερα, από την τρίτη κιόλας εβδομάδα της ζωής του έως περίπου τον τρίτο μήνα.

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Η κοινωνικοποίηση και η εκπαίδευση

Το κουτάβι πρέπει να έρχεται σε επαφή με διάφορους ανθρώπους, ήχους και περιβάλλοντα, ώστε να συνηθίζει τα ερεθίσματα της ενήλικης ζωής του. Αυτό χρειάζεται να γίνεται σταδιακά και με ευχάριστες εμπειρίες, χωρίς πίεση ή φόβο. Εκτός από τους άλλους σκύλους, σημαντικό είναι να εξοικειωθεί με καθημερινό θόρυβο, επισκέπτες και διαδικασίες όπως το βούρτσισμα.

Η εκπαίδευση μπορεί να αρχίσει από την πρώτη μέρα, με απλές ασκήσεις που επιβραβεύονται με λιχουδιές, παιχνίδι ή επαίνους. Οι φωνές και η τιμωρία πρέπει να αποφεύγονται, διότι το μόνο που καταφέρνουν είναι να αυξάνουν το άγχος του ζώου.

Σταθερή καθημερινότητα και υγεία

Τα κουτάβια έχουν ανάγκη από πολλές ώρες ύπνου, συχνά γביρ στους ύπνους 18 με 20 ώρες την ημέρα, ώστε να μην κουράζονται και γίνονται νευρικά. Ένα σταθερό πρόγραμμα στον ύπνο, το φαγητό, το παιχνίδι και την τουαλέτα βοηθάει πολύ. Επίσης, πρέπει να μάθει σιγά-σιγά να μένει ήσυχο και μόνο του για λίγη ώρα.

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Σημαντικό ρόλο παίζει και η επίσκεψη στον κτηνίατρο, ο οποίος θα κανονίσει τα εμβόλια και τα αποπαρασιτικά. Η κοινωνικοποίηση μπορεί να γίνει παράλληλα, αρκεί να αποφεύγονται οι επικίνδυνοι χώροι μέχρι να ολοκληρωθούν τα εμβόλια, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του γιατρού.

Ένα ενδεικτικό ημερήσιο πρόγραμμα

Για τις ηλικίες 8 έως 12 εβδομάδων, η μέρα μπορεί να οργανωθεί ως εξής:

Πρωί (07:00 – 08:00): Ξύπνημα, άμεση επίσκεψη στην τουαλέτα με επιβράβευση, πρωινό γεύμα και 5-10 λεπτά σύντομης εκπαίδευσης.

Ξύπνημα, άμεση επίσκεψη στην τουαλέτα με επιβράβευση, πρωινό γεύμα και 5-10 λεπτά σύντομης εκπαίδευσης. Πρωινός & Μεσημεριανός ύπνος (09:00 – 16:00): Ήρεμος χώρος για ύπνο, με ενδιάμεσο μεσημεριανό γεύμα και μικρές στιγμές παιχνιδιού ή τουαλέτας.

Ήρεμος χώρος για ύπνο, με ενδιάμεσο μεσημεριανό γεύμα και μικρές στιγμές παιχνιδιού ή τουαλέτας. Απόγευμα (16:30 – 20:00): Κοινωνικοποίηση με ασφαλή τρόπο, βραδινό γεύμα και χαλαρό παιχνίδι μάσησης.

Κοινωνικοποίηση με ασφαλή τρόπο, βραδινό γεύμα και χαλαρό παιχνίδι μάσησης. Βράδυ (22:00): Τελευταία τουαλέτα πριν από τον νυχτερινό ύπνο.

Τα κουτάβια χρειάζονται τουαλέτα πολύ συχνά (κάθε μία με δύο ώρες όταν είναι ξύπνια, καθώς και μετά από κάθε ύπνο ή γεύμα). Παρότι αυτοί οι πρώτοι μήνες είναι πολύ σημαντικοί για να μάθει το σκυλί τους βασικούς κανόνες, η συμπεριφορά του θα συνεχίσει να εξελίσσεται σε όλη του τη ζωή.