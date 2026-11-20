Στην κριτική επιτροπή των τελικών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του tanea.gr, περιλαμβάνονται η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Άκης Σκέρτσος, ο Γιώργος Βουλγαράκης και ο Μάκης Βορίδης

Μια εκδοχή πολιτικού «talent show» με μονομαχίες επιχειρημάτων και κριτική επιτροπή στήνει η Νέα Δημοκρατία το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στα κεντρικά γραφεία της, σε συνεργασία με την ΟΝΝΕΔ, καλώντας νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών σε αγώνες debate.

Το «Debate Playoffs» φέρνει υποψήφιους ρήτορες από όλη τη χώρα σε διαδοχικά νοκ άουτ «battles», με τον τελικό νικητή να αναδεικνύεται στις 17:30 της ίδιας ημέρας. Στο βήμα δεν ανεβαίνουν μόνο μέλη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, αλλά και νέοι εκτός κομματικού σωλήνα που θέλουν να μετρήσουν τις δυνάμεις τους στον δημόσιο λόγο υπό συγκεκριμένους κανόνες, ενώ ταυτόχρονα προβάλλονται μέσα από διαδραστικές αναμετρήσεις θέσεις του κόμματος και πτυχές του κυβερνητικού έργου.

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Οι κριτές, οι ρόλοι-έκπληξη και τα «εισιτήρια» για τον τελικό

Οι διαγωνιζόμενοι ρίχνονται αρχικά στη μάχη σε δυάδες, απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτικού, κοινωνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Κάθε συμμετέχων καλείται να υπερασπιστεί είτε τον ρόλο της συμπολίτευσης είτε εκείνον της αντιπολίτευσης, με ένα λεπτό στη διάθεσή του για να αναπτύξει την επιχειρηματολογία του πριν η επιτροπή δώσει το πράσινο φως για τον επόμενο γύρο.

Την ετυμηγορία δίνουν βουλευτές, υπουργοί και ιστορικά στελέχη της παράταξης, κρίνοντας όχι μόνο την ουσία και τη γνώση του θέματος, αλλά και τη ρητορική δεινότητα, την αμεσότητα και την παρουσία.

Στους τελικούς θα καθίσουν στην καρέκλα του κριτή η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Άκης Σκέρτσος, ο Γιώργος Βουλγαράκης και ο Μάκης Βορίδης, ενώ στους πρώτους γύρους συμμετέχουν οι Γ. Βρεττάκος, Β. Λιάκος, Κ. Κεφαλογιάννης, Αλ. Σδούκου και Ν. Χατζηιωαννίδου.

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Έπαθλα τεχνολογίας και «φρέσκο αίμα» στην παράταξη

Για τους τρεις κορυφαίους της ημέρας τα έπαθλα περιλαμβάνουν ετήσιες συνδρομές σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης της επιλογής τους.

Παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία ως εργαλείο ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού του κόμματος και ενίσχυσης της εκπροσώπησης της νεότερης γενιάς ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είχε δηλώσει σχετικά: «Στο πλαίσιο του στόχου της ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνουμε σήμερα την καθιέρωση μιας νέας μορφής πολιτικού διαλόγου που δίνει βήμα στη νέα γενιά, αναδεικνύει τη σημασία της τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας και δημιουργεί ευκαιρίες συμμετοχής νέων ανθρώπων στον δημόσιο διάλογο. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να ακούσει τους νέους και να τους δώσει την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη γενιά τους μέσα από τα όργανα και τα ψηφοδέλτιά μας».