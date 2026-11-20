Δραματικές είναι οι συνέπειες της επιδημίας ευλογιάς των αιγοπροβάτων για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βλέπουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να χάνεται ο κόπος μιας ολόκληρης ζωής. Η υποχρεωτική θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών έχει οδηγήσει εκατοντάδες παραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο, ενώ η προοπτική επιστροφής στην παραγωγή παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του κ. Τσιάρα, ο οποίος αναγκάστηκε να οδηγήσει σε σφαγή και τα 2.300 ζώα της κτηνοτροφικής μονάδας του εξαιτίας της ευλογιάς.

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«Θα απευθυνθώ κατευθείαν στον πρωθυπουργό, επειδή ο πρωθυπουργός το πήρε πάνω του, σε εμάς που έχουμε θανατώσει ζώα λόγω ευλογιάς και είπε ότι «είναι προσωπικό μου στοίχημα να ξαναγίνεται όπως πριν». έσφαξα 2.300 ζώα. Όταν σου βρουν την ασθένεια στα σφάζουν όλα. Ήταν 20-30 ζώα και έγινε αυτό που έγινε. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει ο πρωθυπουργός να κοιτάξει το θέμα των ζωοτροφών. Εγώ προσωπικά έχω πάνω από 140.000 ευρώ ζωοτροφές μέσα. Είναι ένα θέμα που παρεμπιπτόντως τη μέρα που μας έσφαζαν τα ζώα το πρωτόκολλο έλεγε εκτός της θανάτωσης και του θάψιμου των ζώων, θάβονται και οι ζωοτροφές και αποζημιώνονται. Άρα αυτή τη στιγμή δε θα ήμασταν εδώ τώρα να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα των ζωοτροφών. Οι αποζημιώσεις έγιναν κανονικά σε όλους, αλλά θέλουμε να κλείσουμε τις εκκρεμότητες πριν φτάσουμε στην ανασύσταση», είπε αρχικά.

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«Άρα πρέπει ο πρωθυπουργός να δώσει τις εντολές στον υπουργό, στον κύριο Σχινά, να συνεννοηθεί με τις περιφέρειες. Να βγουν έξω οι περιφέρειες και να πάνε από μαντρί σε μαντρί, από στάβλο σε στάβλο θανατωμένο και να κοιτάξουν τι υπάρχει μέσα από ζωοτροφές, να τις καταγράψουν και να αποζημιωθούν. Εμπορική τιμή αποζημιώνεται. Έχω το χαρτί της περιφέρειας που πέρασε η περιφέρεια, κατέγραψε τις ζωοτροφές. Να πάρουμε ως αποζημίωση την εμπορική τιμή του προϊόντος. Ένα δεύτερο άλλο θέμα είναι το χαμένο εισόδημα. Εμείς το 25 μας έδωσαν χαμένο εισόδημα 70 ευρώ για κάθε παραγωγικό ζώο. Η δική μου η μονάδα είχε η μία προβατίνα που παράγει γάλα πάνω από τετρακόσια κιλά γάλα, 300-400 κιλά. Το γάλα αυτή τη στιγμή έχει δύο ευρώ επί 350-400 που σας λέω είναι 700-800 ευρώ γάλα η προβατίνα και εγώ αυτή τη στιγμή παίρνω 70 ευρώ […] Να πάρουμε ένα σοβαρό χαμένο εισόδημα αυτή τη στιγμή για να μπορούμε και εμείς να μη είμαστε κτηνοτρόφοι, προβατοτρόφοι δύο ταχυτήτων», συνέχισε ο κ. Τσιάρας.

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Για την ανασύσταση: «Η ανασύσταση λένε ότι θα ξεκινήσει από τη νέα χρονιά. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, 300 ζώα, για να αγοράσει το κάθε ζώο κάνει 400 ευρώ. Επί 300 ζώα είναι 120.000 ευρώ. Αν δεν πληρωθούν τα ζώα αυτά δεν μπορούν να ανέβουν στο φορτηγό να έρθουν στο στάβλο σου. Δηλαδή απ’ το 100% των κτηνοτρόφων, από τις δυόμισι χιλιάδες, ούτε το τρία τοις εκατό δεν θα κάνει. Δηλαδή πρέπει να προπληρωθεί το τιμολόγιο, να του μπουν τα λεφτά στην τράπεζα, να ξεκινήσω να φέρνω τα ζώα στο στάβλο. Πήραμε 160 ευρώ μέσο όρο, αλλά ο πρωθυπουργός είχε γι’ αυτό δεσμεύτηκε ότι είπε θα επιδοτήσει εκατό τοις εκατό, εκατό τοις εκατό την ανασύσταση. Αλλά πρέπει να επιδοτηθεί η ανασύσταση. Εκτός από τον ΕΛΓΑ που ασφαλίζουμε τα ζώα, δεν το είχαμε ασφαλισμένο το κοπάδι. Επειδή μετά τις πλημμύρες, επειδή ήμασταν και από τον Ντάνιελ χτυπημένοι, πήγαμε στις ασφαλιστικές να μας ασφαλίσουν. Δεν το δεχόταν, γιατί φοβόταν μην ξαναγίνει πάλι».

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Ο ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης στο MEGA

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε στο MEGA ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

«Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με τις επιζωοτίες. Το συζητάμε όλο αυτό το διάστημα και με την ευλογιά και με τον αφθώδη στη Λέσβο. Υπάρχουνε τρία βασικά μέτρα στήριξης αυτών οι οποίοι έχουν πληγεί από τις επιζωοτίες. Το πρώτο είναι οι αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα, που όπως ακούσατε έχουν πληρωθεί όλοι και δίνουμε τη μεγαλύτερη αποζημίωση σε όλη την Ευρώπη. Καμία άλλη χώρα δε δίνει τόσο υψηλές αποζημιώσεις όσο η Ελλάδα για τα θανατωμένα ζώα. Εμείς βγάζουμε ανά τις κατηγορίες, φτάνει τα 250 ευρώ το ζώο. Είναι αναλόγως την κατηγορία του ζώου, γιατί δεν είναι όλα της ίδιας αξίας. Τα ζώα κατηγοριοποιούνται, τι ζώα σφάχτηκαν, θανατώθηκαν. Ο μέσος όρος όμως είναι γύρω στα 180 ευρώ που δίνουμε. Είναι η υψηλότερη τιμή αποζημίωσης στην Ευρώπη. Φανταστείτε ότι έχουμε γίνει αποδέκτες κριτικής από τις Βρυξέλλες και από άλλες χώρες για αυτό το ζήτημα», υπογράμμισε.

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Για το χαμένο εισόδημα: «Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε Νοέμβριο του ’25 να δοθεί χαμένο εισόδημα. Δόθηκε για όλο το ’25. Πληρώσαμε το καλοκαίρι το πρώτο εξάμηνο. Εμείς πήγαμε και το Υπουργείο Οικονομικών προφανώς με τα επίσημα στοιχεία. Και μάλιστα όταν δώσαμε το χαμένο εισόδημα, δεν είχαμε παράπονα από τους κτηνοτρόφους για το ύψος του χαμένου εισοδήματος. Αυτά τα νούμερα που είπε ο κύριος Τσιάρας εγώ δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ. Εμείς πήγαμε με τα στοιχεία τα επίσημα του Οικονομικών, έγινε άσκηση με το Οικονομικών και βγάλαμε αυτά τα νούμερα και μάλιστα συμβουλευτήκαμε και ανθρώπους της αγοράς και καθηγητές και λοιπούς που ασχολούνται με το θέμα».

Για τις ζωοτροφές: «Δόθηκαν αποζημιώσεις ζωοτροφών για όλο το ’25 και χθες άνοιξε η πλατφόρμα για τις ζωοτροφές του ’26. Από 19 Νοεμβρίου μέχρι 3 Δεκεμβρίου μπαίνουν οι κτηνοτρόφοι, κάνουν αίτηση και παίρνουν τα χρήματά τους για τις ζωοτροφές για όλο το ’26. Ο κύριος Τσιάρας λέει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν δύο επιλογές, δύο ενισχύσεις: Ή θα πάρεις την ενίσχυση των ζωοτροφών που μόλις περιέγραψα από την αίτηση ή θα πάρεις για τις κατεστραμμένες ζωοτροφές. Υπάρχει μια καθυστέρηση σε κάποιες περιφέρειες, όπως της Θεσσαλίας, που καταλαβαίνετε, επειδή η Θεσσαλία έχει τα περισσότερα κρούσματα, έχει πολύ μεγάλο φόρτο εκεί όσον αφορά την καταγραφή και την καταστροφή και την αποζημίωση των ζωοτροφών. Το ακούω αυτό που λέει. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε με τις περιφέρειες».

«Εμείς δίνουμε δεκατέσσερα ευρώ ανά ζώο σε όλους όσους ζούσαν σε περιοχές με εγκλεισμό, με μέτρα περιορισμού δηλαδή μετακινήσεων εγκλεισμού. Είναι δύο ζώνες, έξι ευρώ και δεκατέσσερα ευρώ – ανάλογα με το πόσο ήταν το διάστημα του εγκλεισμού – για ζωοτροφές. Σε όλους τους κτηνοτρόφους, σε όλες τις περιοχές με ευλογιά και αφθώδη», συνέχισε.

Για ζωοτροφές, χαμένο εισόδημα και ανασύσταση (ανά πρόβατο) δίνονται:

Εκατόν ογδόντα ανά πρόβατο για την αποζημίωση του θανατωμένου ζώου.

Εβδομήντα ευρώ ανά έτος, για το χαμένο εισόδημα και

δεκατέσσερα ευρώ ανά έτος για ζωοτροφές.

Πότε θα γίνει η ανασύσταση;

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, «Αυτή τη στιγμή με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό, πρέπει να περάσουν έξι μήνες μέχρι το τελευταίο κρούσμα για να ξεκινήσει η ανασύσταση. Γι’ αυτό ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη ΔΕΘ σχέδιο ανάταξης της ελληνικής κτηνοτροφίας και είμαστε σε διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για να ξεκινήσουμε την ανασύσταση. Το διακύβευμα εδώ είναι η ανασύσταση της ελληνικής κτηνοτροφίας. Αυτά τα νούμερα που είπαμε είναι ο αντίκτυπος της επιζωοτίας. Για την ανασύσταση και αυτό που είπε και ο κύριος Τσιάρας, συζητάμε να δούμε τι άλλα εργαλεία υπάρχουν για να τους βοηθήσουμε να κάνουν και ανασύσταση. Με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό απαγορεύεται η ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου σε μια χώρα μέχρι που να περάσουν έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα. Έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο που είμαστε σε διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες για να γίνει περιφερειοποίηση και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε πιο νωρίς. Είναι κάτι που το επεξεργαζόμαστε και θα ανακοινωθεί από τον υπουργό όταν έχει κλειδώσει και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε επίσημες ανακοινώσεις».