Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ανοίγει έναν σκοτεινό φάκελο που κρύβει επτασφράγιστα μυστικά.

Η ομερτά των ειδικών δυνάμεων και η τιμωρία…

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Το «Τούνελ» σπάει τον άγραφο νόμο της σιωπής στις ειδικές δυνάμεις και αποκαλύπτει…

Τι συνέβη στο άβατο των επίλεκτων καταδρομέων;

Ποιοι θέλουν την αλήθεια θαμμένη στο σκοτάδι και ποιοι τολμούν;

Η τραγωδία, η ύποπτη σιγή ασυρμάτου και οι καταγγελίες για συγκάλυψη.

Ποιος θα λογοδοτήσει;

Η δικαίωση αναζητά διέξοδο στο φως