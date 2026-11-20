Ο διοικητής του νοσοκομείου στρέφεται νομικά κατά των υπαλλήλων για απάτη και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης με ζημία για το Δημόσιο άνω των 120.000 ευρώ σύμφωνα με καταγγελίες

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο Γιάννης Κούτρας, γιατρός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σχετικά με την υποβολή μήνυσης εναντίον 140 εργαζομένων από τον διοικητή του Ιπποκράτειου.

Όπως αναφέρει ο κ. Κούτρας στο Ραδιόφωνο του Mega Νews 104,6, η υπόθεση έχει τις ρίζες της πριν από 20 χρόνια, όταν οι εργαζόμενοι διεκδίκησαν δικαστικά επίδομα και δικαιώθηκαν. Το 2021, προσέφυγαν εκ νέου στη Δικαιοσύνη, αυτή τη φορά για τους τόκους που δεν είχαν λάβει αρχικά σωστά την πρώτη φορά.

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Οι εργαζόμενοι δικαιώθηκαν και εισέπραξαν ποσά μικρότερα των 2.000 ευρώ ο καθένας. Ωστόσο, το νοσοκομείο προσέβαλε τη σχετική απόφαση και δικαιώθηκε, με την εκδίκαση της έφεσης να εκκρεμεί για τον Δεκέμβριο.

Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει, ο διοικητής προχώρησε στην υποβολή μήνυσης σε βάρος των εργαζομένων. Ήδη, σύμφωνα με τις καταγγελίες, κάποιοι έχουν αρχίσει να λαμβάνουν κλήσεις για κατάθεση ως ύποπτοι.

Ο διοικητής υπέβαλε μήνυση δηλαδή κατά 140 εργαζομένων για απάτη και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης σχετικά με διεκδίκηση τόκων, όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ακούστε όσα είπε ο γιατρός Γιάννης Κούτρας έλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Πιο συγκεκριμένα, η μήνυση αφορά τα αδικήματα της απάτης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ για το Δημόσιο, καθώς και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Το Σωματείο Εργαζομένων χαρακτηρίζει την ενέργεια του διοικητή ως «πρωτοφανή και απαράδεκτη».

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Η μήνυση όπως λέει ο ίδιος ο διοικητής συνιστά κακούργημα γιατί όλοι μαζί 14 άτομα συνωμότησαν μαζί κατά του Δημοσίου. Οι άνθρωποι είναι πανικόβλητοι και πρόκειται για άτομα που δουλεύουν για δεκαετίες στο νοσοκομείο.

Το δικαστήριο πήρε δύο αποφάσεις σε βάθος χρόνου και η πρώτη είναι εκεί που έχει βάρος σύμφωνα με τον διοικητή. Η δεύτερη δεν έχει βάρος, σύμφωνα με όσα λέει ο διοικητής.

Για την υπόθεση είχε επιδικαστεί ένα ποσό και αργότερα διεκδίκησαν και κάποια ακόμα με βάση τους τόκους τα οποία και δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να τα λάβουν.

«Tα λεφτά που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι είναι απειροελάχιστα μπροστά σε όσους θα έπρεπε να παίρνουν. Δεν είναι οι εργαζόμενοι απατεώνες και εγκληματίες», τόνισε μεταξύ άλλων. Η απόφαση θα εκδικαστεί τον επόμενο μήνα.