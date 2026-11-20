Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς προέτρεψε τη νεαρή κοπέλα να έχει «βιλάδα» μέσα της, εξηγώντας πως η λέξη σημαίνει να επιμένει και να μην εγκαταλείπει την προσπάθεια

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα μια μεγάλη μερίδα νέων στην Ελλάδα περιγράφει μια νεαρή κοπέλα σε συνομιλία της με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο TikTok.

«Η Ελλάδα μας διώχνει», αναφέρει χαρακτηριστικά, μεταφέροντας την απογοήτευσή της για τις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές, παρά τις σπουδές και τα προσόντα που διαθέτουν πολλοί νέοι. Όπως περιγράφει, η δυσκολία εύρεσης εργασίας, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος στέγασης, καθιστά ολοένα και πιο δύσκολη την προσπάθεια για οικονομική ανεξαρτησία και τη δημιουργία μιας αυτόνομης ζωής.

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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η νεαρή εκφράζει επίσης την απογοήτευσή της από την πολιτική και την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Απευθυνόμενη στον πρώην πρωθυπουργό, του λέει μάλιστα: «Σας βλέπω σαν πατέρα».

Ο Αντώνης Σαμαράς ακούει όσα του μεταφέρει και επιχειρεί να της απαντήσει με ένα μήνυμα επιμονής, προτρέποντας τους νέους να μην εγκαταλείπουν την προσπάθεια και να αναλάβουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες για το μέλλον τους.

Η συζήτηση έκλεισε με μια ιδιαίτερη μνεία στην καλαματιανή λέξη «βιλάδα». Πιο αναλυτικά, της ανέφερε: «Να έχετε βιλάδα μέσα σας», διευκρινίζοντας ότι η έννοιά της είναι keep going, δηλαδή να συνεχίζεις, να επιμένεις και να μην εγκαταλείπεις την προσπάθεια.

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