Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσικλέτας βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ ο συνεπιβάτης του εκτινάχθηκε

Σοκαριστικά είναι τα πλάνα από το σοβαρό τροχαίο που έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης (19/11) στη Σαλαμίνα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο πριν τις 22:00 στη Λεωφόρο Αιαντείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 80χρονη οδηγός του επιβατικού οχήματος επιχείρησε αναστροφή με σκοπό την είσοδο σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Κατά την εκτέλεση του ελιγμού, φέρεται να παρεμπόδισε την πορεία της διερχόμενης μηχανής, προκαλώντας σφοδρή σύγκρουση.

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Στο βίντεο που δημοσιοποίησε το CretaOne αποτυπώνεται η στιγμή της πρόσκρουσης. Η ένταση ήταν τέτοια που ο οδηγός της μοτοσικλέτας κατέληξε κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ ο συνεπιβάτης εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα. Οι δύο αναβάτες υπέστησαν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διενεργούν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.