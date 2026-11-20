Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα που παρασύρθηκε φέρει ελαφρά τραύματα, ενώ η Τροχαία ενημερώνει πως καταγράφονται κυκλοφοριακές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας

Πεζή παρασύρθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/11) στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Αιτωλίας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα που παρασύρθηκε φέρει ελαφρά τραύματα.

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Όπως ενημερώνει η Τροχαία, λόγω του τροχαίου συμβάντος καταγράφονται κυκλοφοριακές καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο της Αθήνας, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση διερευνώνται και δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.