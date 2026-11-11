Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με παραδοτέα βαλίτσα θα πρέπει να φτάνουν νωρίτερα στο αεροδρόμιο, καθώς η αεροπορική εταιρεία αυξάνει από 40 σε 60 λεπτά το χρονικό περιθώριο πριν από την αναχώρηση. Καμία αλλαγή για όσους ταξιδεύουν μόνο με χειραποσκευή.

Νέα δεδομένα ισχύουν ήδη για τους επιβάτες της Ryanair που ταξιδεύουν με παραδοτέες αποσκευές, καθώς η αεροπορική εταιρεία προχωρά σε αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας των γκισέ παράδοσης αποσκευών σε όλα τα αεροδρόμια όπου δραστηριοποιείται. Συγκεκριμένα, τα γκισέ θα κλείνουν πλέον 60 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση κάθε πτήσης, αντί για 40 λεπτά που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η νέα ρύθμιση σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο, προκειμένου να ολοκληρώνουν εγκαίρως τη διαδικασία παράδοσης των αποσκευών τους και να αποφεύγουν τον κίνδυνο να χάσουν την πτήση τους. Η αλλαγή είχε ανακοινωθεί από την εταιρεία ήδη από τον περασμένο Απρίλιο και πλέον τίθεται επίσημα σε εφαρμογή.

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Σύμφωνα με τη Ryanair, στόχος είναι να δοθεί μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στους επιβάτες που ταξιδεύουν με βαλίτσα για να περάσουν από τους ελέγχους ασφαλείας και διαβατηρίων πριν από την έναρξη της επιβίβασης.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το μέτρο θα συμβάλει στον περιορισμό των περιπτώσεων επιβατών που χάνουν τις πτήσεις τους εξαιτίας καθυστερήσεων στους ελέγχους των αεροδρομίων, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αυξημένης επιβατικής κίνησης.

Όπως εξήγησε ο διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Ryanair, Ντάρα Μπρέιντι, πρόκειται για μια περιορισμένη προσαρμογή που θα προσφέρει περισσότερο χρόνο στους ταξιδιώτες οι οποίοι παραδίδουν αποσκευές, ώστε να φτάνουν εγκαίρως στην πύλη επιβίβασης. Αντίθετα, αμετάβλητη παραμένει η διαδικασία για τη μεγάλη πλειονότητα των επιβατών, περίπου το 80% του συνόλου, που ταξιδεύει αποκλειστικά με χειραποσκευή.

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Οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες δεν επηρεάζονται από τη νέα απόφαση και θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά το check-in πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο, κατευθυνόμενοι στη συνέχεια απευθείας στον έλεγχο ασφαλείας και στην πύλη επιβίβασης.

Η αλλαγή στην πολιτική της Ryanair έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος των αερομεταφορών βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες πιέσεις στο λειτουργικό κόστος, ενώ παράλληλα διαμορφώνονται προσδοκίες για σημαντικές ανατιμήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια.

Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικλ Ο’Λίρι, είχε προειδοποιήσει τον περασμένο μήνα, σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, ότι το 2027 ενδέχεται να καταγραφεί η μεγαλύτερη αύξηση τιμών στην ιστορία των ευρωπαϊκών αερομεταφορών, με τις ανατιμήσεις να φτάνουν ακόμη και το 20%.

Όπως υποστήριξε, βασικοί παράγοντες πίσω από αυτή την εξέλιξη είναι η μείωση των διαθέσιμων θέσεων λόγω πτωχεύσεων και εξαγορών αεροπορικών εταιρειών, αλλά και η άνοδος του κόστους των καυσίμων.

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Ειδικότερα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ο πόλεμος στο Ιράν, σε συνδυασμό με το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, έχουν προκαλέσει έντονες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τις αεροπορικές εταιρείες που δεν είχαν προχωρήσει σε έγκαιρη αντιστάθμιση του σχετικού κινδύνου.

Έτσι, εκτός από τις αλλαγές στις διαδικασίες των αεροδρομίων, οι επιβάτες καλούνται να προετοιμαστούν και για ένα πιθανώς ακριβότερο περιβάλλον στις αεροπορικές μετακινήσεις την επόμενη χρονιά.