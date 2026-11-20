Η υπουργός Τουρισμού ανέφερε πως η χώρα κατέγραψε την εν λόγω άνοδο παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την αύξηση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια

Την εκτίμηση ότι το 2026 θα αποτελέσει την τέταρτη διαδοχική χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό διατύπωσε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA». Όπως ανέφερε, τα επίσημα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου καταγράφουν αύξηση 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις επιπτώσεις του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον εδραιωθεί ως ασφαλής και ανταγωνιστικός προορισμός, ενώ σημείωσε ότι η τουριστική περίοδος επεκτείνεται σταδιακά πέρα από τους παραδοσιακούς καλοκαιρινούς μήνες. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι ορισμένοι δημοφιλείς προορισμοί, όπως η Κέρκυρα, ξεκίνησαν τη φετινή σεζόν ήδη από τις αρχές Μαρτίου, ενώ η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν αποκτήσει τουριστική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

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«Κάποτε τέτοια εποχή, τον Νοέμβριο, μιλούσαμε πλέον για τα αποτελέσματα της χρονιάς. Εμείς τώρα περιμένουμε να τελειώσει και η 31η Δεκεμβρίου για να δούμε τα αποτελέσματα του 12μήνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο +10% ο ελληνικός τουρισμός το πρώτο οκτάμηνο

Η Όλγα Κεφαλογιάννη χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την πορεία του τουρισμού το 2026, καθώς, όπως εξήγησε, η χρονιά ξεκίνησε υπό τη σκιά ενός νέου πολέμου στην ευρύτερη περιοχή, ο οποίος προκάλεσε ανησυχία και επηρέασε την τουριστική αγορά.

Εκτός από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι πολεμικές συγκρούσεις είχαν και έμμεσες οικονομικές συνέπειες, όπως η αύξηση των τιμών των καυσίμων και, κατ’ επέκταση, των αεροπορικών εισιτηρίων.

Παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 10% στο πρώτο οκτάμηνο του έτους. Η υπουργός συνέκρινε, μάλιστα, την πορεία της χώρας με εκείνη της Κύπρου, η οποία, όπως ανέφερε, αναμένεται να κλείσει το 2026 με μικρή μείωση στις τουριστικές επιδόσεις της.

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Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ, την τρίτη συνεχόμενη για τον ελληνικό τουρισμό, με 43 εκατομμύρια επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων περίπου 5 εκατομμυρίων επιβατών κρουαζιέρας.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η στρατηγική του υπουργείου δεν επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στην αύξηση των αφίξεων, αλλά στην ποιοτική ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος.

«Αυτό που επιδιώκουμε δεν είναι να μετράμε περισσότερες αφίξεις. Μιλάμε για την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Η στρατηγική μας είναι μέτρο και ισορροπία», σημείωσε, εξηγώντας ότι στόχος είναι ο συνδυασμός των οικονομικών οφελών με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τοπικών κοινωνιών.

Στο επίκεντρο ο ορεινοί χειμερινοί προορισμοί – Τα 4 χιονοδρομικά που εκσυγχρονίζονται οι υποδομές τους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός στην προσπάθεια ανάπτυξης του ορεινού και χειμερινού τουρισμού, με στόχο η Ελλάδα να αποτελέσει προορισμό 12 μήνες τον χρόνο.

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Όπως εξήγησε, η στρατηγική δεν περιορίζεται στη χιονοδρομία, αλλά περιλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες στη φύση, όπως η ορεινή ποδηλασία, που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες ακόμη και κατά τους θερινούς μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Τουρισμού έχει διαθέσει κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υποδομών σε τέσσερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας: στο Ανήλιο Μετσόβου, στον Λαϊλιά Σερρών, στον Παρνασσό και στα Τρία Πέντε Πηγάδια.

Η υπουργός ανέφερε ότι υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας και πως το υπουργείο προτίθεται να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της επόμενης περιόδου για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχετικών υποδομών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει προβλεφθεί νομοθετικά η δυνατότητα αξιοποίησης των εγκαταστάσεων των χιονοδρομικών κέντρων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, φέρνοντας ως παράδειγμα την Αυστρία, όπου οι ορεινές υποδομές χρησιμοποιούνται το καλοκαίρι για δραστηριότητες στη φύση.

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«Να μπορείς 12 μήνες τον χρόνο ουσιαστικά να προσελκύσεις επισκέπτες σε ορεινές περιοχές», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος είναι να ενισχυθούν και οι περιφέρειες που μέχρι σήμερα δεν έχουν γνωρίσει την ίδια τουριστική ανάπτυξη με άλλες περιοχές της χώρας.

«Tag Greece»: Η νέα καμπάνια για την περιφέρεια και τον αγροτουρισμό

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η νέα καμπάνια του υπουργείου Τουρισμού με την ονομασία «Tag Greece», η οποία βασίζεται στις έννοιες Tradition (παράδοση), Agrotourism (αγροτουρισμός) και Gastronomy (γαστρονομία).

Όπως εξήγησε η Όλγα Κεφαλογιάννη, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ανάδειξη λιγότερο γνωστών προορισμών, αλλά και εμπειριών που συνδέονται με την τοπική παράδοση, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την αυθεντικότητα της ελληνικής υπαίθρου.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι ολοένα και περισσότεροι επισκέπτες αναζητούν εμπειρίες πέρα από τους καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στον οινοτουρισμό, τον αγροτουρισμό και τη γαστρονομία.

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«Η πρόθεση είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους νέους στους δικούς τους τόπους, να μπορούν εκεί να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να κρατήσουν τις οικογένειές τους. Μας ενδιαφέρει να δώσουμε ζωή στην περιφέρεια», ανέφερε.

Παράλληλα, έθεσε ως στόχο τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, μέσα από την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής.

Θετικά τα πρώτα μηνύματα για τον τουρισμό το 2027

Αναφερόμενη στις προοπτικές της επόμενης χρονιάς, η υπουργός Τουρισμού εμφανίστηκε αισιόδοξη, επικαλούμενη τα πρώτα μηνύματα από τη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Νοέμβριο.

Όπως είπε, οι συζητήσεις με τους tour operators και τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η Ελλάδα δείχνουν ότι υπάρχει πρόθεση για αύξηση των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων το 2027.

«Η Ελλάδα παραμένει ελκυστική, παραμένει ανταγωνιστική», κατέληξε η Όλγα Κεφαλογιάννη