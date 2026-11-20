Η Αλέκα εμφανίζεται ξανά για να προτείνει μια ιδιαίτερα δελεαστική συμφωνία στους ενοίκους του κάμπινγκ, ενώ ο Λουκάς έρχεται αντιμέτωπος με μια μοιραία γλάστρα

Το «Κάμπινγκ» επιστρέφει με δύο νέα επεισόδια, τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA, με τους ενοίκους του «Άλλου Κόσμου» να βρίσκονται και πάλι μπλεγμένοι σε καταστάσεις που δύσκολα αντιμετωπίζονται με ψυχραιμία!

Η αποχώρηση του Ιορδάνη μοιάζει αναπόφευκτη, όμως μια απρόσμενη πρόταση από την Αλέκα αλλάζει τα δεδομένα. Την ίδια ώρα, μια γλάστρα με βασιλικό απαιτεί ειδική μεταχείριση, ενώ οι δύο μυστικοί πράκτορες της Αστυνομίας φαίνεται πως δεν είναι και τόσο μυστικοί όσο νομίζουν.

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Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Κάμπινγκ»:

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 24

Ιορδάνης και Σοφοκλής μεταφέρουν τη Βιβή και τον Πέτρο, που έχουν τραυματιστεί, στο κτηνιατρείο του «Γάτα» για τις πρώτες βοήθειες. Ο Τάσος παρότι γεμάτος τύψεις για όσα έκανε, παραμένει ανένδοτος στην απόφασή του να εμπλακεί οικειοθελώς στο ξέπλυμα. Η δουλειά, ωστόσο, έχει τελειώσει και ο Ιορδάνης είναι έτοιμος να πάρει τους δικούς του και να φύγουν. Η Μαριάννα δεν υποδέχεται με χαρά αυτή την εξέλιξη. Κι ενώ όλα δείχνουν πως τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν τον δρόμο τους, η Αλέκα κάνει ξανά την εμφάνισή της, εκπροσωπώντας τους μαφιόζους, με μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση!

Τρίτη 24 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 25

Τον πελάτη της Μαριάννας, που δέχτηκε στο κεφάλι τη γλάστρα με τον βασιλικό από τον Λουκά, μάλλον θα πρέπει να τον θεωρούμε… μακαρίτη! Ο Σοφοκλής και η Μαριάννα, πάντως, προσπαθούν να πείσουν τον Λουκά ότι το θύμα του ζει και βασιλεύει, για να τον απαλλάξουν από τις ενοχές. Η Γιώτα παίρνει το ρίσκο και αποκαλύπτεται στον Λουκά, ζητώντας του, όμως, να κρατήσει το μυστικό τους. Την ίδια ώρα, ο Φάνης και η «Φαρίντα», οι δύο μυστικοί, κατευθύνονται στο κρυφό τροχόσπιτο της Ιωάννας για να την ενημερώσουν. Μόνο που μια άγνωστη φιγούρα τούς παρακολουθεί…

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Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη

Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE – Διονύσης Παναγιωτάκης

Παραγωγή: Alter Ego Media – MEGA