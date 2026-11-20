Τα κονδύλια για τις σχολικές υποδομές και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021–2027

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ανακοίνωσε τη διάθεση 847.626,38 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο καίριων κοινωνικών παρεμβάσεων στη Νάξο.

Τα έργα εστιάζουν στη βελτίωση των σχολικών υποδομών και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Νάξου.

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Τα κονδύλια αντλούνται από ευρωπαϊκούς πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021–2027, καλύπτοντας δράσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Το ΚΗΦΗ προσφέρει καθημερινή μέριμνα και κοινωνική στήριξη σε ηλικιωμένους, διευκολύνοντας παράλληλα τις οικογένειές τους να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές και λοιπές υποχρεώσεις τους, έχοντας τη βεβαιότητα πως οι οικείοι τους διαβιούν σε ένα περιβάλλον φροντίδας και συντροφιάς.

Σχολιάζοντας τη σημασία των έργων, ο κ. Χατζημάρκος τόνισε πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων δεν περιορίζεται μόνο σε τεχνικές κατασκευές, αλλά επεκτείνεται και στην ενίσχυση των κοινωνικών δομών.

Μέσω των δύο αυτών αποφάσεων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενισχύει τις υποδομές της Νάξου, στηρίζοντας διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, από τους μαθητές που ξεκινούν τη σχολική τους πορεία έως τους ηλικιωμένους που χρήζουν καθημερινής υποστήριξης.