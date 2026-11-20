Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για διάστημα 2-2,5 μηνών, με την επιστροφή του να υπολογίζεται στα τέλη Ιανουαρίου του 2027

Ο Τσικίνιο υποβλήθηκε σε επέμβαση μετά τον τραυματισμό του και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για την επάνοδό του στις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.



Σε επέμβαση υποβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Τσικίνιο μετά το κάταγμα που υπέστη στο μετατάρσιο στην προπόνηση της Πέμπτης. Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού, που θα μείνει εκτός δράσης για 2-2,5 μήνες, έστειλε ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας με ένα story στο Instagram από το νοσοκομείο, λίγο μετά το χειρουργείο του.

«Όλα καλά (σ.σ. στα ελληνικά), παιδιά. Σύντομα θα επιστρέψω. Θετική ενέργεια! Τα λιοντάρια αναρρώνουν διαφορετικά. Σας αγαπώ όλους», ανέφερε ο Τσικίνιο, που θα γυρίσει στα γήπεδα προς τα τέλη Ιανουαρίου του 2027.

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Φέτος ο 31χρονος άσος είχε μέχρι τον τραυματισμό του ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 15 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τους «ερυθρόλευκους».