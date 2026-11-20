Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA επέβαλε ποινή δύο αγωνιστικών στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ λόγω της αποβολής του στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA για την κόκκινη που δέχτηκε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ποινή δύο αγωνιστικών επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ. Ο 28χρονος επιθετικός είχε αποβληθεί στο τέλος του αγώνα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

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Κάτι τέτοιο, σημαίνει πως η Ένωση δεν θα τον έχει στη διάθεσή της στα επόμενα δύο πολύ κρίσιμα ματς για την πορεία της στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Κοϊτά θα χάσει αρχικά το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κόμο στις 24/11 και έπειτα την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γαλατά στην Πόλη, στις 8/12.

Υπενθυμίζεται ότι ο εξτρέμ από τη Μαυριτανία είχε δει την κόκκινη κάρτα στο ματς της Νέας Φιλαδέλφειας κόντρα στη «Βασίλισσα» επειδή είχε βρίσει τον διαιτητή για ένα εις βάρος του φάουλ που δεν καταλογίστηκε στις καθυστερήσεις του ματς.

Ο Κοϊτά ήταν αυτός που είχε ανοίξει το σκορ στο 12ο λεπτό του αγώνα, ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αυτή που έφυγε με τη νίκη (2-3) στο φινάλε.

