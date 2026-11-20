Ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός απέδωσε την παρουσία των τρωκτικών στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό στο γεγονός ότι γύρω από το σχολείο υπάρχουν πολλά χωράφια

Απαντήσεις για το πρόβλημα με την παρουσία ποντικιών στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών έδωσε ο δήμαρχος της περιοχής, Σπύρος Βρεττός, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε το σχολείο «εξαιρετικό» και «αξιοζήλευτο ακόμη και από ιδιωτικά κέντρα», υποστηρίζοντας ότι τα ποντίκια βρίσκονταν στη στέγη και όχι στις αίθουσες διδασκαλίας. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι ένα τρωκτικό είχε εμφανιστεί σε τουαλέτα του σχολείου.

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Όπως ανέφερε, ο δήμος ενημερώθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο, ενώ απέδωσε την παρουσία των τρωκτικών και στο γεγονός ότι γύρω από το σχολείο υπάρχουν πολλά χωράφια.

Υποστήριξε ακόμη ότι είχαν γίνει προληπτικές απολυμάνσεις τον Σεπτέμβριο και ότι η εξειδικευμένη εταιρεία δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει οριστικά το πρόβλημα όσο το σχολείο παρέμενε ανοιχτό.

Αναφερόμενος στις καταγγελίες, ο Σπύρος Βρεττός υποστήριξε ότι ο εκπρόσωπος που είχε μιλήσει στην εκπομπή την προηγούμενη ημέρα «ήρθε να κάνει πολιτική», ενώ ισχυρίστηκε ότι το ζήτημα έγινε γνωστό επειδή ο ίδιος δημοσίευσε στη Διαύγεια την απόφαση για το κλείσιμο του σχολείου.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι πραγματοποιούνται εργασίες μυοκτονίας και μόνωσης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το σχολείο θα επαναλειτουργήσει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.