Τα επιστημονικά στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός συγκεκριμένων χόμπι βελτιώνει τη μνήμη ή τη συγκέντρωση αλλά φαίνεται ότι έχει οφέλη...

Το Brain stacking αποτελεί μια νέα τάση στο TikTok που εστιάζει στη δημιουργία χρόνου για δραστηριότητες που ενεργοποιούν το μυαλό μας, όπως το διάβασμα ή η επίλυση γρίφων.

Ουσιαστικά είναι η νέα τάση της Γενιάς Ζ για να ξεφύγει από τις οθόνες που κατακλύζουν τις ζωές μας την οποία φαίνεται να την υιοθετούν και άλλες γενιές.

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Ο στόχος είναι επί της ουσίας να συγκεντρωθούν σε μια δραστηριότητα που «στοιβάζει το μυαλό τους» σε μια ή παραπάνω δραστηριότητες που παίρνουν τα μάτια μακριά από τις οθόνες.

Ίσως είναι η απάντηση στο λεγόμενο doom scrolling, ωστόσο, μια τάση που έχουμε να ψάχνουμε αρνητικές ειδήσεις ώστε να είμαστε ενημερωμένοι, η οποία ωστόσο έχει την τάση να ανεβάζει την κορτιζόλη μας σε επίπεδα που απογειώνουν το… άγχος μας.

Η ιδέα πίσω από το brain stacking είναι να αφιερώνουμε συγκεκριμένο χρόνο σε αυτές τις δραστηριότητες. Συνήθως, οι συμμετέχοντες «στοιβάζουν» λεπτά διαβάσματος με λίγα λεπτά ημερολογιακής καταγραφής και συνεχίζουν με άλλες ασχολίες, όπως ζωγραφική ή sudoku.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί αυτή η πρακτική θεωρείται ωφέλιμη για τον εγκέφαλο και αν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι ο συνδυασμός τέτοιων δραστηριοτήτων βελτιώνει τη συγκέντρωση, τη μνήμη ή την παραγωγικότητα.

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Βrain stacking όχι.. multitasking: Πρέπει να νιώθουμε ότι ο χρόνος «πετάει»

Αν και τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, ίσως το brain stacking προσφέρει άμεσα οφέλη στην ευεξία, όπως χαρά, ευτυχία ή μια αίσθηση ικανοποίησης.

Όταν αφιερώνουμε χρόνο για διάβασμα στην αρχή της ημέρας, ουσιαστικά κάνουμε μια συνειδητή επιλογή για τον εαυτό μας, κάτι που μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε καλά, ειδικά αν η υπόλοιπη μέρα είναι πιεστική.

Σύμφωνα με έρευνες, κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, οι άνθρωποι αναφέρουν καλύτερη διάθεση και λιγότερο στρες. Αν και αυτό δεν αποδεικνύει ότι μια συγκεκριμένη πρωινή ρουτίνα προκαλεί αυτά τα οφέλη, αποτελεί μια χρήσιμη αφετηρία.

Ένα επιπλέον όφελος είναι η αίσθηση ελέγχου: νιώθουμε ότι εμείς αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, χωρίς εξωτερικές πιέσεις. Η επιλογή να αφιερώσουμε χρόνο σε κάτι που μας ευχαριστεί ενισχύει αυτή την αίσθηση αυτονομίας.

Κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας, μπορεί να βιώσουμε το αίσθημα της ροής, δηλαδή να απορροφηθούμε πλήρως σε αυτό που κάνουμε, ειδικά όταν η πρόκληση ταιριάζει στις δεξιότητές μας. Αυτή η απορρόφηση συχνά συνοδεύεται από αλλαγή στην αντίληψη του χρόνου, κάνοντάς τον να «πετάει».

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Focus σε μια δραστηριότητα τη φορά

Ένα ακόμη στοιχείο του brain stacking είναι η εστίαση σε μία δραστηριότητα κάθε φορά. Το multitasking, αν και συνηθισμένο, συχνά συνεπάγεται εναλλαγή μεταξύ εργασιών, κάτι που μπορεί να μειώσει την αποδοτικότητα.

Ορισμένες δραστηριότητες μπορούν να συνδυαστούν, όπως το περπάτημα και η συζήτηση, ειδικά όταν είναι οικείες. Όταν όμως απαιτούνται οι ίδιες γνωστικές δεξιότητες, η εναλλαγή μεταξύ τους κοστίζει σε χρόνο και απόδοση.

Το brain stacking μπορεί να βοηθήσει, προσφέροντας χρόνο με λιγότερες απαιτήσεις και διακοπές. Αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο, χωρίς να σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ρουτίνα «επαναφέρει» τον εγκέφαλο ή εξαλείφει το στρες σε νευρωνικό επίπεδο.

Σημαντικό είναι να εξετάσουμε πώς ταιριάζει η δραστηριότητα στη ζωή μας: μας ευχαριστεί; Μπορούμε να επιλέξουμε πότε να σταματήσουμε; Αφήνει χώρο για ύπνο, άλλες ασχολίες και κοινωνικές επαφές;

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Τα επιστημονικά δεδομένα

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες τάσεις που βλέπουμε κατά διαστήματα να «βολτάρουν» στα social media, το brain stacking δημιουργεί υπερβολικές φιλοδοξίες. Τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την ψυχαγωγία, την προσοχή και την εξάσκηση δεν αποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός συγκεκριμένων χόμπι βελτιώνει γενικά τη μνήμη, τη συγκέντρωση ή την παραγωγικότητα.

Η βελτίωση που θα γίνει σε ένα παζλ, για παράδειγμα, διαφέρει από τη συνολική βελτίωση της σκέψης και της μνήμης στην καθημερινότητα. Έρευνες για τα προγράμματα «εκπαίδευσης εγκεφάλου» δείχνουν ότι η πρόοδος σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν μεταφέρεται απαραίτητα σε άλλους τομείς.

Επιπλέον, πίσω από πολλούς ισχυρισμούς υπάρχει η παραδοχή ότι η συγκέντρωση, η μνήμη και η παραγωγικότητά μας χρειάζονται πάντα βελτίωση. Για πολλούς, το να απολαμβάνουμε ένα χόμπι αρκεί ως λόγος να το συνεχίσουμε.

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Όσοι θέλουν να δοκιμάσουν το brain stacking, καλό είναι να ξεκινήσουν με κάτι που ήδη απολαμβάνουν, αφιερώνοντας χρόνο σε αυτό. Δεν υπάρχει επιστημονικός κανόνας για τον αριθμό των δραστηριοτήτων ή το χρόνο που πρέπει να αφιερώσουμε σε καθεμία. Εάν αρχίσει να θυμίζει υποχρέωση, τότε κάτι έχει χαθεί στη διαδρομή.

Συμπερασματικά, το brain stacking μπορεί να είναι ωφέλιμο, αρκεί να μην θυσιάζουμε τον ύπνο ή τα οικονομικά μας, ούτε να πιεζόμαστε σε δραστηριότητες που δεν μας αρέσουν. Η σωστή διατροφή, ο επαρκής ύπνος και οι κοινωνικές σχέσεις παραμένουν εξίσου σημαντικά—και αυτά δεν αποτελούν τάση, τουλάχιστον προς το παρόν.

Απόδοση από theconversation