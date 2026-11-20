Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογενείας στον δράστη, ο οποίος θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα

Τα πρώτα λεπτά μετά την ομολογία του 63χρονου που σκότωσε τη σύζυγό του στο Θησείο καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο του Mega. Ο άνδρας είχε καλέσει ο ίδιος την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας τους αστυνομικούς ότι είχε χτυπήσει τη 61χρονη γυναίκα του, η οποία βρισκόταν αναίσθητη μέσα στο διαμέρισμά τους, στην οδό Αίθρας.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 63χρονος παραδέχτηκε ότι είχε ξυλοκοπήσει και στραγγαλίσει τη σύζυγό του, έπειτα από καβγά που είχε προηγηθεί μεταξύ τους.

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Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να οδηγούν τον άνδρα έξω από την πολυκατοικία, με τα χέρια του δεμένα με χειροπέδες, και στη συνέχεια να τον επιβιβάζουν στο περιπολικό.

Λίγο νωρίτερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ είχε παραλάβει την 61χρονη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρή, έχοντας υποστεί τα βάναυσα χτυπήματα του συζύγου της.

Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή – Μώλωπες και ίχνη στραγγαλισμού στο σώμα της 61χρονης

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της 61χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον 63χρονο σύζυγό της στο διαμέρισμά τους στο Θησείο. Σύμφωνα με την εξέταση, η γυναίκα έφερε πολλαπλές κακώσεις και μώλωπες στο πρόσωπο, στον θώρακα και σε άλλα σημεία του σώματός της, ενώ διαπιστώθηκαν και ίχνη στραγγαλισμού στον λαιμό της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, μάλιστα, το γεγονός ότι ορισμένα από τα τραύματα ήταν πρόσφατα, ενώ άλλα φαίνεται να είχαν προκληθεί σε προγενέστερο χρόνο. Το συγκεκριμένο εύρημα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η 61χρονη να είχε υποστεί κακοποίηση και στο παρελθόν από τον σύζυγό της.

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Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει σχετικό ιστορικό από την αστυνομική έρευνα. Σε βάρος του 63χρονου δεν υπήρχε προηγούμενη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ ούτε το θύμα είχε απευθυνθεί στις Αρχές. Παράλληλα, φίλοι και γείτονες του ζευγαριού δεν ανέφεραν ότι είχαν αντιληφθεί έντονους καβγάδες ή περιστατικά βίας μεταξύ τους.

Από την πλευρά τους, γείτονες περιέγραψαν την 61χρονη ως μια γυναίκα που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Όπως ανέφεραν, συχνά την έβλεπαν να κάθεται μόνη της στο μπαλκόνι και να κοιτάζει στο κενό.

Τι υποστήριξε ο 63χρονος στην ομολογία του

Κατά την επικοινωνία του με την Άμεση Δράση, ο 63χρονος φέρεται να απέδωσε τους μώλωπες που έφερε η σύζυγός του στα πλευρά στην προσπάθειά του να της κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), προκειμένου να την επαναφέρει.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ενήργησε εν βρασμώ ψυχής, επικαλούμενος τα σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η σύζυγός του και το γεγονός ότι παρακολουθούνταν από ειδικό ψυχίατρο.

Οι ισχυρισμοί του 63χρονου εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η γυναικοκτονία.