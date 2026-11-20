Στα 90 δολάρια ανά βαρέλι υποχώρησε την Παρασκευή το πετρέλαιο τύπου Brent, ολοκληρώνοντας μια εβδομάδα με συνεχείς απώλειες για τρίτη διαδοχική φορά. Η κυριαρχία των ενδείξεων για αυξημένη παγκόσμια προσφορά υπερκεράζει τις ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων στο Ιράν, ενώ η ροή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή συνεχίζει την ανάκαμψή της.

Καταλυτικό ρόλο στην κάμψη των τιμών διαδραματίζει η αποκατάσταση των ενεργειακών μεταφορών μέσω του Περσικού Κόλπου. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ανέφερε ότι οι ροές πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ έχουν αγγίξει επίπεδα-ρεκόρ, καθώς οι προμήθειες από τη Μέση Ανατολή ανακάμπτουν. Η εξέλιξη αυτή αμβλύνει τους φόβους για την επάρκεια της προσφοράς, οι οποίοι είχαν ενταθεί λόγω των διαταραχών στις εξαγωγές και των απειλών για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Παράλληλα, ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία συμφώνησαν την Πέμπτη, σε τριμερή συνάντηση, να ενισχύσουν την παραγωγή και την προσφορά διυλισμένων προϊόντων, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στην αγορά.

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Οι προβλέψεις για πλεόνασμα πιέζουν την αγορά

Οι προοπτικές αυξημένης προσφοράς είχαν ήδη επιβαρύνει το κλίμα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προέβλεψε ότι η παγκόσμια αγορά θα παρουσιάσει πλεόνασμα περίπου 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως για το τρέχον τρίμηνο. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Goldman Sachs προειδοποίησε για πιθανή υπερπροσφορά το επόμενο έτος, καθώς η αύξηση της παραγωγής ενδέχεται να ξεπεράσει τη ζήτηση. Οι εκτιμήσεις αυτές πιέζουν τις τιμές, καθώς οι επενδυτές θεωρούν δεδομένο ότι η αγορά θα διαθέτει περισσότερες ποσότητες από όσες απαιτούνται.

Αβεβαιότητα για την επόμενη κίνηση των ΗΠΑ στο Ιράν

Στο γεωπολιτικό πεδίο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως δεν βιάζεται να αποφασίσει για το Ιράν, παρά τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών για αυξημένη πιθανότητα νέων αμερικανικών πληγμάτων. Η στάση της Ουάσιγκτον συντηρεί την αβεβαιότητα, καθώς μια ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να ανατρέψει την ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή.