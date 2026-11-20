Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σήμερα το απόγευμα σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Με μια αναφορά στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto 6 (GTA 6) και στα χριστουγεννιάτικα δώρα των παππούδων προς τα εγγόνια τους, επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μιλήσει για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός συνδύασε την πληρωμή της ενίσχυσης με το παιχνίδι που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, κάνοντας μια χιουμοριστική αναφορά στις επιθυμίες των νεότερων ενόψει Χριστουγέννων.

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«Ποιος από εσάς θα ζητήσει το Grand Theft Auto 6 δώρο από τον παππού και τη γιαγιά για τα Χριστούγεννα; Ξέρουμε όλοι ότι δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος θα έχουν μια δυνατότητα παραπάνω να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 400 ευρώ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η μόνιμη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται σήμερα (20/11) το απόγευμα σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Όπως σημείωσε, η ενίσχυση είναι αυξημένη κατά 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι δικαιούχοι είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο περισσότεροι. Ο πρωθυπουργός απέδωσε τη δυνατότητα αυτή στην καλή πορεία της οικονομίας και στα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι στο τέλος Νοεμβρίου το ίδιο ποσό θα καταβληθεί στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους πολίτες με αναπηρία.

«Ξέρω καλά ότι αυτά τα 400 ευρώ δεν λύνουν το πρόβλημα και ότι οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Αλλά κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών και την έμπρακτη ενίσχυση των συνταξιούχων μας», κατέληξε ο πρωθυπουργός.