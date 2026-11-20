Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας κατέθεσε την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Βουλής, επιδιώκοντας μέσω της νέας του πορείας την αναγκαία αλλαγή πολιτικής

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι συντάσσεται με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Γιώργος Ψυχογιός ανέφερε ότι κατέθεσε την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Βουλής, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτικός του αγώνας συνεχίζεται.

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«Κατέθεσα σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου από τη θέση του βουλευτή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι από τη συγκεκριμένη θέση έδωσε «καθημερινή μάχη για όλα τα ζητήματα και τις κοινωνικές ομάδες».

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Ψυχογιός ξεκαθαρίζει την πολιτική κατεύθυνση που επιλέγει μετά την αποχώρησή του από τη Βουλή.

«Ο αγώνας, όμως, συνεχίζεται, όπως κάναμε πάντα, για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια δηλώνει:

«Συντάσσομαι σε αυτό, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα, για να έρθει η πολυπόθητη πολιτική αλλαγή και, κυρίως, η αναγκαία αλλαγή πολιτικής».

Παράλληλα, ευχαριστεί τους πολίτες της Κορινθίας για την εμπιστοσύνη τους, τους συνεργάτες του, όσους συμπορεύτηκαν μαζί του τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και την οικογένειά του.

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Η αναφορά στο Πολυτεχνείο

Ο Γιώργος Ψυχογιός συνδέει την απόφασή του και με την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, κάνοντας λόγο για την ανάγκη μιας «νέας μεταπολίτευσης».

«Είναι μέρες του Πολυτεχνείου, που μας δείχνει πάντοτε τον δρόμο για έναν κόσμο που αξίζουμε, για μια νέα μεταπολίτευση, πάνω στα οράματα των νέων της εποχής», αναφέρει.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας για τη συνέχεια της πολιτικής του δραστηριότητας:

«Πάμε, λοιπόν, δυνατά, με αισιοδοξία και πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε κι ότι υπάρχει άλλος δρόμος! Καλούς μας αγώνες!»