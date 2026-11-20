Συνελήφθη στην Αττική η ιδιοκτήτρια του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε σε απάτη με λεία 51.000 ευρώ και 400 χρυσές λίρες, καθώς η καταγγελία κλοπής κρίθηκε εικονική

Στην εξιχνίαση τουλάχιστον πέντε υποθέσεων τηλεφωνικής απάτης, με τη συνολική λεία να ξεπερνά, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τις 500.000 ευρώ, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στα Ιωάννινα. Η έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός άνδρα και μίας γυναίκας, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα που είχε βάλει στο στόχαστρο κυρίως ηλικιωμένους.

Η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται με την επεισοδιακή καταδίωξη που σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου στον χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Τότε, ο οδηγός ύποπτου οχήματος φέρεται να εμβόλισε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Τροχαίας, τραυματίζοντας αστυνομικό, ενώ στη συνέχεια διέφυγε παρά τους πυροβολισμούς που έριξε ο αστυνομικός προς τα ελαστικά του αυτοκινήτου.

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Την έρευνα για την εξιχνίαση των υποθέσεων ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Τα προσχήματα με τα οποία εξαπατούσαν τους ηλικιωμένους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2026 τα μέλη της ομάδας πραγματοποιούσαν διαδοχικές τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένους, προσποιούμενα είτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ισχυρίζονταν ότι υπήρχε υπερφόρτωση στο ηλεκτρικό δίκτυο και ότι μεταλλικά αντικείμενα και χρήματα μέσα στα σπίτια μπορούσαν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Σε άλλες, επικαλούνταν δήθεν φορολογικές εκκρεμότητες, λέγοντας στα θύματα ότι έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματά τους για να αποφύγουν την επιβολή προστίμου από την Εφορία.

Με αυτές τις μεθόδους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατάφεραν να εξαπατήσουν τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες. Οι γυναίκες τοποθέτησαν σε εξωτερικά σημεία των κατοικιών τους χρήματα και τιμαλφή, ακολουθώντας τις οδηγίες των δραστών. Στη συνέχεια, συνεργοί της ομάδας περνούσαν από τα συγκεκριμένα σημεία και παραλάμβαναν τα αντικείμενα με τη χρήση συγκεκριμένου Ι.Χ. αυτοκινήτου.

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Η συνολική αξία των χρημάτων και των τιμαλφών που αποσπάστηκαν στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις υπολογίζεται σε περίπου 100.000 ευρώ.

Οι 400 χρυσές λίρες και τα 51.000 ευρώ

Μία ακόμη υπόθεση, με ιδιαίτερα μεγάλη λεία, καταγράφηκε στις 18 Νοεμβρίου στα Ιωάννινα. Θύμα ήταν μία ηλικιωμένη γυναίκα, από την οποία οι δράστες φέρονται να απέσπασαν 51.000 ευρώ σε μετρητά και περίπου 400 χρυσές λίρες.

Η καταγγελία έγινε το ίδιο βράδυ στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Από την έρευνα προέκυψε ότι στην υπόθεση είχε χρησιμοποιηθεί το ίδιο αυτοκίνητο που είχε εντοπιστεί νωρίτερα από αστυνομικό της Τροχαίας και είχε διαφύγει έπειτα από καταδίωξη στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Η καταδίωξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και οι πυροβολισμοί

Το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου, δικυκλιστής αστυνομικός της Τροχαίας Ιωαννίνων εντόπισε ύποπτο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα. Ο οδηγός αγνόησε το σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

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Ακολούθησε καταδίωξη, με το όχημα να κατευθύνεται προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, το αυτοκίνητο εισήλθε σε χώρο στάθμευσης, παρασύροντας την μπάρα ελεγχόμενης διέλευσης.

Ο αστυνομικός τοποθέτησε την υπηρεσιακή του μοτοσικλέτα μπροστά από το όχημα, επιχειρώντας να εμποδίσει τη διαφυγή του. Ωστόσο, ο οδηγός φέρεται να επιτάχυνε και να εμβόλισε τη μοτοσικλέτα.

Ο αστυνομικός πρόλαβε να αποβιβαστεί και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας προς τα ελαστικά του αυτοκινήτου. Παρά τους πυροβολισμούς, το όχημα κατάφερε να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτοψία, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, επτά κάλυκες πυροβόλου όπλου. Ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι κατά την πτώση της μοτοσικλέτας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα». Έλαβε εξιτήριο το πρωί της 19ης Νοεμβρίου.

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Συνελήφθη στην Αττική η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου

Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που, σύμφωνα με την Αστυνομία, οδηγούσε το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Παράλληλα, το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής η γυναίκα που εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια του οχήματος. Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., η ίδια μετέβη σε αστυνομική υπηρεσία για να δηλώσει την κλοπή του αυτοκινήτου, ωστόσο η καταγγελία χαρακτηρίστηκε από τις Αρχές εικονική.

Η γυναίκα οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Οι κατηγορίες και η συνέχεια της έρευνας

Σε βάρος των δύο προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί αποδίδονται, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των υπόλοιπων μελών της ομάδας, αλλά και τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Η δράση της ομάδας αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο οργανωμένα κυκλώματα εκμεταλλεύονται τον φόβο και την εμπιστοσύνη ηλικιωμένων ανθρώπων, χρησιμοποιώντας προσχήματα που σχετίζονται με δήθεν τεχνικούς κινδύνους ή φορολογικές υποχρεώσεις, προκειμένου να τους αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.