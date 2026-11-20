ο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αγίου Ανδρέου, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Αγίου Νικολάου

Τραυματισμό γυναίκας προκάλεσε η πτώση οικοδομικών υλικών από κτίριο στο κέντρο της Πάτρας, το μεσημέρι της Παρασκευής (20.11.2026).

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αγίου Ανδρέου, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υλικά από εργασίες που πραγματοποιούνταν στο κτίριο έπεσαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και χτύπησαν τη γυναίκα στο κεφάλι.

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Σύμφωνα με το tempo24.news, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της, ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.