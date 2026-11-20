Ο 44χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε κατά τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα διενεργεί προανάκριση

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στα Γουβιά, στην Εθνική Οδό Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, 70χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο, όταν παρασύρθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 44χρονος.

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Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 44χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 70χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας.