Το 60,2% των ατόμων ηλικίας 16- 74 ετών έκανε χρήση κάποιων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για τη δημιουργία περιεχομένου, σύμφωνα με την έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Το 89,5% των νοικοκυριών της χώρας έχουν πλέον πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους και σε σύγκριση με το 2016, η πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία αυξήθηκε κατά 20,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Αυτό προκύπτει από την Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά την οποία ερευνήθηκαν 4.323 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16- 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.

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Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει επίσης ότι:

Η χρήση του διαδικτύου από τον πληθυσμό ηλικίας 16- 74 ετών ανήλθε σε 89,7% το α’ τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2025 και κατά 20,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2016. Εξάλλου, το 97,8% των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το α’ τρίμηνο του 2026 είχαν καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή χρήση.

Οι κυριότεροι λόγοι χρήσης του διαδικτύου για προσωπικές ανάγκες, είναι η πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ή βιντεοκλήσεων (92,2%), η αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τη σωματική υγεία (89,7%) και η αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (89,6%).

Στον τομέα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ποσοστό 24,6% του πληθυσμού ηλικίας 16- 74 ετών ανέφερε ότι παρακολούθησε online μαθήματα ή εκπαιδευτικά προγράμματα το α’ τρίμηνο του 2026. Επιπλέον, το 16,8% χρησιμοποίησε online εκπαιδευτικό υλικό, όπως οπτικοακουστικό υλικό, λογισμικό, ηλεκτρονικά εγχειρίδια και εφαρμογές, ενώ το 16,4% επικοινώνησε με διδάσκοντες ή άλλους εκπαιδευόμενους μέσω διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφορμών και οπτικοακουστικών εργαλείων.

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Από τα άτομα που δεν χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το α’ τρίμηνο του 2026 αλλά οποτεδήποτε πριν από αυτήν την περίοδο, δηλώνονται οι παρακάτω κύριοι λόγοι:

-67,3% κάποιος άλλος πραγματοποίησε τις απαιτούμενες ενέργειες για λογαριασμό τους,

-54,1% θεωρούσε τη χρήση του διαδικτύου υπερβολικά δύσκολη και,

-31,7% δεν το χρειάστηκε (επειδή το διαδίκτυο δεν ήταν χρήσιμο, ενδιαφέρον κ.λπ.).

Με την έρευνα καταγράφηκαν και οι ενέργειες που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικά οι πολίτες στο πλαίσιο συναλλαγής με δημόσιες υπηρεσίες και αρχές. Περιλαμβάνονται συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι βασικότεροι δείκτες που προέκυψαν παρατίθενται ακολούθως:

*Στον συνολικό πληθυσμό της χώρας ηλικίας 16- 74 ετών, το 75,4% έκανε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2025- Μαρτίου 2026, για προσωπικούς λόγους (72% κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2024- Μαρτίου 2025).

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*69,7% έλαβε στον προσωπικό του λογαριασμό επίσημα έγγραφα (πληρωμή φόρου, αντίγραφο ποινικού μητρώου, ληξιαρχικές πράξεις και πιστοποιητικά δημοτολογίου, βεβαίωση εμβολιασμού, αποτέλεσμα rapid test, ειδοποίηση και υπενθύμιση για ραντεβού εμβολιασμού, παραπεμπτικό συνταγογράφησης, αποτέλεσμα πανελλαδικών εξετάσεων κ.ά.) μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής δημόσιας υπηρεσίας ή αρχής.

Παράλληλα:

*51,5% έκλεισε ραντεβού με δημόσια υπηρεσία μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής, για προσωπικούς λόγους. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται τα εξής: ραντεβού με ΚΕΠ, ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), Εφορία (ΑΑΔΕ), με ιατρό του ΕΣΥ σε Μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας, συμπεριλαμβανομένου του ραντεβού για εμβολιασμό.

*20% του πληθυσμού ηλικίας 16- 74 ετών, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2025- Μαρτίου 2026 υπέβαλαν, οι ίδιοι, online, τη φορολογική τους δήλωση.

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*63,2% του πληθυσμού ηλικίας 16- 74 ετών, που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2025- Μαρτίου 2026, υπέβαλε ηλεκτρονικά αίτηση για επίσημο έγγραφο, πιστοποιητικό, επίδομα ή υπέβαλε καταγγελία/παράπονο/ένσταση.

Συγκεκριμένα:

-49% των ερευνηθέντων για να λάβουν επίσημο έγγραφο ή πιστοποιητικό (π.χ. γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης, μόνιμης κατοικίας, διαζυγίου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ανανέωση διπλώματος οδήγησης, αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, δήλωση απώλειας ταυτότητας κ.ά.),

-42,2% για επιδόματα (στέγασης, θέρμανσης, ανέργων, παιδιού, φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, υπερηλίκων, γέννησης κ.ά.), απονομή σύνταξης κ.ά. και,

-4,8% υπέβαλε ηλεκτρονικά άλλη αίτηση παραπόνου, ένσταση, καταγγελία, όπως για παράδειγμα στον Συνήγορο του Πολίτη, στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δήλωση κλοπής στην αστυνομία, καταγγελία για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταγγελία για υπόθεση σε βάρος του Δημοσίου, για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών κ.ά.

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Για τον υπόλοιπο πληθυσμό (36,8%) που δεν υπέβαλε ηλεκτρονικά αίτηση για επίσημο έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή επίδομα, ή δεν υπέβαλε καταγγελία/παράπονο/ένσταση, το 40,3% δήλωσε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για την ενέργεια αυτή.

Οι κυριότεροι λόγοι που αναφέρθηκαν από όσους χρειάστηκε να υποβάλουν αίτηση, καταγγελία κ.λπ. αλλά δεν το έκαναν είναι διότι:

-κάποιος άλλος (λογιστής, φίλος, συγγενής) υπέβαλε την αίτησή τους online (79,4%) ή,

-δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες (28,6%).

Το 70% του πληθυσμού ηλικίας 16- 74 ετών που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει, έστω και μία φορά, το διαδίκτυο, πραγματοποίησαν, το α’ τρίμηνο του 2026, κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση. Σε σχέση με το 2025 (69,2%) σημειώνεται άνοδος 0,8 ποσοστιαίων μονάδων, επιβεβαιώνοντας μια γενικά ανοδική πορεία που έχει υπερδιπλασιάσει το ποσοστό από το 2016 (32,8%).

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) εξετάζεται ως μία από τις σύγχρονες τεχνολογίες που επηρεάζουν όλο και περισσότερο την καθημερινή ζωή και τον τρόπο χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών καθώς αναπτύσσει συστήματα ικανά να εκτελούν εργασίες που συνήθως απαιτούν ανθρώπινη σκέψη, όπως μάθηση, ανάλυση και λήψη αποφάσεων.

Με βάση την έρευνα:

*Το 60,2% των ατόμων ηλικίας 16- 74 ετών έκανε χρήση κάποιων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), π.χ. ChatGPT, Copilot, Gemini, LLaMA, Midjourney, DALL-E, για τη δημιουργία περιεχομένου, όπως κείμενο, εικόνες, κώδικα προγραμματισμού ή βίντεο.

*Το 96,9% από τα άτομα που χρησιμοποίησαν κάποια εργαλεία ΤΝ το έκαναν για ιδιωτικούς λόγους, το 38,1% για επαγγελματικούς λόγους και το 24,1% για λόγους που αφορούσαν την τυπική εκπαίδευση (π.χ. σχολείο ή πανεπιστήμιο).

*Από το 39,8% του πληθυσμού ηλικίας 16- 74 ετών που δεν έκανε χρήση κάποιων εργαλείων ΤΝ, το 58,4% δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε την ΤΝ, ενώ το 8,5% δεν γνώριζε την ύπαρξή της και το 25,2% δεν γνώριζε πώς να τα χρησιμοποιήσει (Γράφημα 6).

Στο συνολικό πληθυσμό της χώρας, 31,6% ηλικίας 16-74 ετών, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το α’ τρίμηνο του 2026, είναι χρήστες κάποιας από τις προαναφερθείσες τεχνολογικά προηγμένες, συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, συσκευές ή συστήματα και ειδικότερα:

-19,2% κάποιου συστήματος συναγερμού, ανιχνευτή καπνού, κάμερας ασφαλείας, κλειδαριάς πόρτας κ.ά., για την ασφάλεια της κατοικίας τους,

-12,5% θερμοστάτη, λαμπτήρων, μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος / φυσικού αερίου, plug-ins κ.ά., για την ενεργειακή διαχείριση της κατοικίας τους,

-11,7% συνδεδεμένων στο διαδίκτυο οικιακών συσκευών, όπως ηλεκτρική σκούπα- ρομπότ, ψυγείο, φούρνο, καφετιέρα και,

-7,8% εικονικού βοηθού με τη μορφή έξυπνης φωνητικής βοήθειας ή εφαρμογής.

Το υπόλοιπο 68,4% των ερευνηθέντων δεν έχει χρησιμοποιήσει καμία από τις παραπάνω συσκευές ή συστήματα συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, με 5,2% να δηλώνει άγνοια της ύπαρξης τους. Εξ αυτών, σε ποσοστά 62,8% αναφέρουν ότι δεν τις χρειάζονται και 28,7% τις απορρίπτουν λόγω υψηλού κόστους. Περισσότεροι από 9 στους 10 (93,2%) από όσους χρησιμοποίησαν κάποια από τις προαναφερθείσες τεχνολογικά προηγμένες, συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, συσκευές ή συστήματα δήλωσαν ότι δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα, ενώ το κυριότερο πρόβλημα που αναφέρθηκε είναι η δυσκολία στη χρήση τους (4,1%).

Από τα άτομα ηλικίας 16- 74 ετών που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το α’ τρίμηνο του 2026 και έχουν χρησιμοποιήσει κάποια από τις προαναφερθείσες τεχνολογικά προηγμένες, συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, συσκευές ή συστήματα:

-Το 65% συνδέθηκε στο διαδίκτυο μέσω της τηλεόρασης,

-Το 35,6% χρησιμοποίησε «έξυπνο» ρολόι, βραχιόλι άσκησης / υγείας, ακουστικά, ιχνηλάτες εντοπισμού κ.ά.,

-Το 9,1% συνδέθηκε στο διαδίκτυο μέσω κονσόλας παιχνιδιών και,

-Το 8,4% χρησιμοποίησε κάποια συσκευή υγείας για καταγραφή πίεσης, επιπέδων σακχάρου στο αίμα, βάρους, ρομπότ φροντίδας κ.ά.

Τέλος, τα ποσοστά των χρηστών του διαδικτύου (ηλικίας 16- 74 ετών) που επέλεξαν να ανακυκλώσουν τις συσκευές τους, παραδίδοντάς τις σε χώρους ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών ή σε κατάστημα πώλησης για ανακύκλωση, διαμορφώθηκαν ως εξής:

-Επιτραπέζιοι υπολογιστές (Η/Υ): 44%

-Φορητοί υπολογιστές ή tablets: 34%

-Κινητά ή «έξυπνα» τηλέφωνα: 32,2%.