Στιγμές χαλάρωσης εκτυλίχθηκαν στη Σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο, με πρωταγωνιστές τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, και τον Βέλγο ομόλογό του, Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ο Ντε Βέβερ συνομιλούσε με εκπροσώπους του Τύπου, ο Αλβανός πρωθυπουργός τον πλησίασε από πίσω και τον αγκάλιασε ξαφνικά. Ο Βέλγος ηγέτης, διατηρώντας την ψυχραιμία του και χωρίς καν να γυρίσει, αναγνώρισε αμέσως ποιος ήταν και σχολίασε με χιούμορ: «Αυτός πρέπει να είναι ο Αλβανός. Πάντα έρχεται από πίσω».

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Το στιγμιότυπο, το οποίο κατέγραψαν οι κάμερες δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να γίνει viral.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν 44 αντιπροσωπείες και 26 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων –μεταξύ των οποίων και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι– με βασικό αντικείμενο τις εγγυήσεις ασφαλείας, τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και τις προοπτικές ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Σημειώνεται ότι ο Μπαρτ Ντε Βέβερ βρίσκεται στην ηγεσία της βελγικής κυβέρνησης από τις αρχές του 2025, ενώ ο Έντι Ράμα διατηρεί την πρωθυπουργία της Αλβανίας από το 2013, ξεχωρίζοντας συχνά για το πιο χαλαρό και ανεπίσημο ύφος του στις διεθνείς επαφές.

Albanian PM Edi Rama hugs Belgian PM Bart De Wever from behind. De Wever: That must be the Albanian guy. He always comes from behind. https://t.co/hSVU84NNEy — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026