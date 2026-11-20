Συνολικά 230 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στα δέκα εργαστήρια του προγράμματος που ολοκληρώνεται με την παρουσίαση καλών πρακτικών για την αξιοποίηση του παιδικού βιβλίου

Το διεπιστημονικό σωματείο Διαβάζοντας Μεγαλώνω, το Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία (ΕΜΑΓΕΚ) του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. και το Goethe-Institut Athen, οργανώνουν διημερίδα με θέμα «Το παιδικό βιβλίο στο σχολείο: Καλές πρακτικές για τη δημιουργία αναγνωστών». Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2026 στο Goethe-Institut Athen.

Η διημερίδα αποτελεί την τελική δράση του προγράμματος «Γνωριμία με το σύγχρονο παιδικό βιβλίο και τρόποι αξιοποίησής του στη σχολική τάξη» που οργανώθηκε από το Διαβάζοντας Μεγαλώνω και το ΕΜΑΓΕΚ και υλοποιήθηκε με την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και την υποστήριξη του Goethe-Institut Athen. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 και είχε ως στόχο να ενθαρρύνει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σύγχρονο παιδικό βιβλίο και να τους ενεργοποιήσει ως αναγνώστες, ενισχύοντάς τους παράλληλα με τις γνώσεις, τις τεχνικές και τα βιβλία που θα τους επέτρεπαν να σχεδιάσουν δημιουργικές αναγνωστικές διαδικασίες στις τάξεις. Στο πλαίσιό του πραγματοποιήθηκαν 10 εργαστήρια για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Την επιστημονική ευθύνη των εργαστηρίων, στα οποία συμμετείχαν συνολικά 230 εκπαιδευτικοί, είχε η Βενετία Αποστολίδου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ.

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Σκοπός της διημερίδας είναι η παρουσίαση των καλών πρακτικών που προτάθηκαν στα εργαστήρια και εφαρμόστηκαν από αρκετούς εκπαιδευτικούς στις τάξεις τους, για την αξιοποίηση του σύγχρονου παιδικού βιβλίου στο Δημοτικό σχολείο, καθώς και η παρουσίαση επιτυχημένων προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας (17.00 – 20.00) περιλαμβάνει την ομιλία της Καθηγήτριας Βενετίας Αποστολίδου, καθώς και τις ομιλίες των τεσσάρων ξένων προσκεκλημένων,

της Lovisa Fhager Logothetis, Γραμματέως του Bonnier Family Foundation,

Γραμματέως του Bonnier Family Foundation, της Anita Schilcher , Καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο του Regensburg,

Καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο του Regensburg, του Chrysogonus Siddha Malilang , Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Malmo και στο Πανεπιστήμιο Linnaeus,

, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Malmo και στο Πανεπιστήμιο Linnaeus, της Valentina Stoeva, Προέδρου του Βουλγαρικού Ιδρύματος Ανάγνωσης και του EURead.

Κατά την έναρξη των εργασιών θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, κ. Ιάσων Φωτήλας.

Οι εργασίες της δεύτερης μέρας (10.00 – 20.00) περιλαμβάνουν επτά συνεδρίες που θα εστιάσουν στο περιεχόμενο των εργαστηρίων (εικονογραφημένο βιβλίο, βιβλίο γνώσεων, μυθιστόρημα, ιστορικό λογοτεχνικό βιβλίο, βιβλία για μικρά παιδιά, βιβλία που αναφέρονται στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης και λεσχών ανάγνωσης). Στις εν λόγω συνεδρίες θα πάρουν μέρος οι εισηγητές των εργαστηρίων, καθώς και εκπαιδευτικοί που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος υλοποίησαν ενδιαφέρουσες δράσεις αξιοποιώντας σύγχρονα παιδικά βιβλία στις τάξεις τους.

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Η διημερίδα θα ολοκληρωθεί με στρογγυλό τραπέζι για τις σχολικές βιβλιοθήκες, στο οποίο θα πάρουν μέρος:

η Ελένη Γερουλάνου, Πρόεδρος του library4all,

Πρόεδρος του library4all, ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου ο Γιώργος Καλόφωνος, Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών και της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Βιβλιοθηκών, και

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών και της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Βιβλιοθηκών, και η Ανθή Κατσιρίκου, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης, μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου & Πολιτισμού.

Η διημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκονόμους, δημιουργούς, συντελεστές και μελετητές του βιβλίου, καθώς και σε στελέχη και εργαζομένους των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού.

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με τα 163 παιδικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν στα εργαστήρια.

Πληροφορίες εκδήλωσης

· Ημερομηνίες: Παρασκευή 27 & Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

· Χώρος: Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, Αθήνα​​

· Η είσοδος είναι ελεύθερη αλλά απαιτείται η συμπλήρωση δήλωσης συμμετοχής.

· Για τις ομιλίες που θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα θα υπάρχει διερμηνεία στα ελληνικά.