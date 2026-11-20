Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας συντόνισε μυστική επιχείρηση για την προστασία δεκάδων χιλιάδων ψυγείων από ευπάθειες σε συστήματα ψύξης μεγάλων αλυσίδων

Το Λονδίνο παραδέχεται ότι η Εθνική Κυβερνοδύναμη πραγματοποιεί επιθετικές επιχειρήσεις κατά εχθρικών κρατών, ενώ μυστική επιχείρηση θωράκισε δεκάδες χιλιάδες ψυγεία και καταψύκτες σε βρετανικά σούπερ μάρκετ απέναντι σε κυβερνοαπειλές.

Σε μια σαφή παραδοχή ότι η αντιπαράθεση στο ψηφιακό πεδίο έχει περάσει σε νέα, πιο επιθετική φάση, προχώρησε η βρετανική στρατιωτική ηγεσία, αποκαλύπτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιεί κυβερνοεπιθέσεις εναντίον κρατών που θεωρεί απειλή για την εθνική του ασφάλεια.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο στρατηγός Ρομπ Μαγκόουαν, επικεφαλής της Διοίκησης Κυβερνοεπιχειρήσεων και Ειδικών Επιχειρήσεων, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Sky News ότι η Εθνική Κυβερνοδύναμη της Βρετανίας βρίσκεται ήδη σε επιχειρησιακή δράση απέναντι σε αντιπάλους της χώρας. Κατονόμασε, μάλιστα, τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα ως χώρες που συνιστούν απειλή και αναπτύσσουν δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο.

Χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη φύση ή την έκταση των επιχειρήσεων, ο Βρετανός στρατηγός ξεκαθάρισε ότι οι ενέργειες αυτές δεν περιορίζονται στην αντιμετώπιση κρατικών απειλών, αλλά στρέφονται και κατά του οργανωμένου εγκλήματος και των κυβερνοεγκληματιών. «Όσοι επιτίθενται στη χώρα μας και στους πολίτες μας θα βρεθούν αντιμέτωποι μαζί μας», ήταν το σαφές μήνυμα της στρατιωτικής ηγεσίας.

Ο ίδιος απέφυγε να χαρακτηρίσει την κατάσταση ως πόλεμο, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η Βρετανία δεν βρίσκεται ούτε σε περίοδο ειρήνης. Όπως εξήγησε, η χώρα κινείται σε μια ενδιάμεση ζώνη, κάτω από το κατώφλι της ανοιχτής στρατιωτικής σύγκρουσης, όπου οι υβριδικές απειλές και οι ψηφιακές επιθέσεις αποτελούν πλέον καθημερινή πραγματικότητα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Νέα έδρα για την Εθνική Κυβερνοδύναμη

Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή τα εγκαίνια της νέας έδρας της Εθνικής Κυβερνοδύναμης στο Σάμλεσμπερι, περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια του Λίβερπουλ. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 2020 και αποτελεί μονάδα αιχμής του Ηνωμένου Βασιλείου στις κυβερνοεπιχειρήσεις, με τη συμμετοχή του υπουργείου Άμυνας και δύο κορυφαίων υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας, της MI6 και του Κυβερνητικού Κέντρου Επικοινωνιών (GCHQ).

Μυστική επιχείρηση για την προστασία δεκάδων χιλιάδων ψυγείων

Την ίδια ώρα, η βρετανική κυβέρνηση προχώρησε σε μια ασυνήθιστη επιχείρηση κυβερνοασφάλειας, με στόχο την προστασία δεκάδων χιλιάδων ψυγείων και καταψυκτών σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με το BBC, το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας συντόνισε μυστική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, έπειτα από τον εντοπισμό σοβαρής ευπάθειας σε συστήματα ψύξης που χρησιμοποιούνται από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αποθήκες, εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων και αθλητικά στάδια.

Διαφήμιση

Η ευπάθεια εντοπίστηκε στα τέλη Οκτωβρίου από ηθικούς χάκερ εταιρείας κυβερνοασφάλειας, προτού προλάβουν να την αξιοποιήσουν κακόβουλοι χρήστες. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να αποσυνδέσουν τις ευάλωτες συσκευές από τα δίκτυα και να παρακολουθούν χειροκίνητα τις θερμοκρασίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας έχει καταγράψει 1.831 κυβερνοεπιθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το τελευταίο έτος, εκ των οποίων οι 80 χαρακτηρίστηκαν περιστατικά εθνικής σημασίας.

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την κλιμάκωση των υβριδικών απειλών

Η ανησυχία για την εντεινόμενη κυβερνοπολεμική δραστηριότητα δεν περιορίζεται στη Βρετανία. Την ίδια ημέρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι οι υβριδικές επιθέσεις κατά της Γερμανίας αυξάνονται κάθε μήνα, κάνοντας λόγο για ρωσική επιθετικότητα σε βάρος της χώρας του.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τη νέα πραγματικότητα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια: οι συγκρούσεις δεν διεξάγονται πλέον μόνο στα πεδία των μαχών, αλλά και στα δίκτυα επικοινωνιών, στις ψηφιακές υποδομές, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στα συστήματα που στηρίζουν την καθημερινή λειτουργία των κοινωνιών.

Ο κυβερνοχώρος εξελίσσεται σε ένα διαρκές πεδίο αντιπαράθεσης, όπου τα όρια μεταξύ ειρήνης και πολέμου γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα…