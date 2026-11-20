Παραμένει, ωστόσο, αδιευκρίνιστο τι θα απογίνει το αρχείο των 28 ετών με τις τεχνικές συζητήσεις και τις απαντήσεις των χρηστών, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό αν θα διατηρηθεί προσβάσιμο

Από το 1998, εκατομμύρια χρήστες της Apple αξιοποιούσαν το Apple Support Community για να αναζητούν λύσεις σε τεχνικά προβλήματα, να ανταλλάσσουν συμβουλές και να μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.

Η Apple έχει προγραμματίσει για τις 20 Νοεμβρίου 2026 την οριστική διακοπή λειτουργίας του ιστορικού φόρουμ, βάζοντας τέλος σε μια διαδικτυακή κοινότητα που ξεκίνησε με την ονομασία Apple Tech Exchange, πριν ακόμη από την κυκλοφορία του πρώτου iPhone.

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Από τις 10 Νοεμβρίου, η πλατφόρμα έχει τεθεί σε λειτουργία μόνο ανάγνωσης, με αποτέλεσμα οι χρήστες να μην μπορούν πλέον να δημοσιεύουν νέα θέματα ή να απαντούν σε υπάρχουσες συζητήσεις.

Παραμένει, ωστόσο, αδιευκρίνιστο τι θα απογίνει το αρχείο των 28 ετών με τις τεχνικές συζητήσεις και τις απαντήσεις των χρηστών, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό αν θα διατηρηθεί προσβάσιμο μετά την οριστική διακοπή λειτουργίας του φόρουμ.

Η επίσημη τεχνική υποστήριξη της Apple θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά την κοινότητα στην οποία οι χρήστες μπορούσαν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους γνώσεις, συμβουλές και λύσεις για τα προϊόντα της εταιρείας.

Με πληροφορίες από: MacRumors, The Verge, Ars Technica, 9to5Mac