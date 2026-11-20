Η εκπαιδεύτρια σκύλων που εμπνεύστηκε τη νέα τάση στη Γερμανία υποστηρίζει ότι η συμμετοχή κοστίζει δέκα ευρώ την ώρα και αποσκοπεί στη βελτίωση της επικοινωνίας

Μια ασυνήθιστη δραστηριότητα έχει γίνει viral στη Γερμανία, καθώς όλο και περισσότερα βίντεο δείχνουν ανθρώπους να βγαίνουν βόλτα κρατώντας λουρί, χωρίς όμως να υπάρχει σκύλος στην άλλη άκρη του… Το φαινόμενο ονομάζεται «hobby dogging» και έχει προκαλέσει πληθώρα σχολίων στα social media. Ξεκίνησε ως αστείο αλλά τελικά έχει μεγάλη χρησιμότητα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, πίσω από τη νέα αυτή τάση βρίσκεται μια εκπαιδεύτρια σκύλων. Η ίδια εξηγεί πως σκοπός της δραστηριότητας δεν είναι να προσποιείται κάποιος ότι έχει σκύλο, αλλά να μάθει πώς να συμπεριφέρεται σωστά όταν βγάζει πραγματικά τον τετράποδο φίλο του βόλτα και να αποφεύγει τα συνηθισμένα λάθη.

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Το hobby dogging έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τον άνθρωπο

Η γυναίκα που εμπνεύστηκε το hobby dogging είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και έχει εξηγήσει ότι δεν έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τον σκύλο, αλλά τον άνθρωπο. Παρατηρώντας τα λάθη από την πλευρά των ανθρώπων, οι οποίοι δεν επικοινωνούσαν σωστά με τους σκύλους τους σκέφτηκε τι θα μπορούσε να κάνει για να τους καταλάβουν. Και οι σκύλοι δεν μπορούσαν να τους καταλάβουν. «Τότε σκέφτηκα, ότι οκπρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι» είπε στον ANT1.

Γιατί κρατούν λουρί ενώ δεν υπάρχει σκύλος;

Μία από τις πιο συχνές απορίες όσων βλέπουν τα σχετικά βίντεο είναι γιατί οι συμμετέχοντες κρατούν λουρί, ενώ δεν συνοδεύονται από κάποιο ζώο.

Η απάντηση της εκπαιδεύτριας είναι σαφής: «είναι καλύτερο να κρατούν κάτι στα χέρια τους. Έτσι η συζήτηση και η εξάσκηση γίνονται πολύ πιο αποτελεσματικές».

Επιπλέον, επισημαίνει ότι το βασικό πλεονέκτημα είναι πως οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν λάθη κατά τη διάρκεια της εξάσκησης, χωρίς να επηρεάζεται κάποιο ζώο.

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«Είναι εντάξει να κάνεις λάθος γιατί το λουρί δεν θα κρατήσει το λάθος στο κεφάλι του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η συμμετοχή σε μια συνεδρία hobby dogging κοστίζει 10 ευρώ την ώρα.

Η εκπαιδεύτρια σημειώνει ότι επέλεξε αυτή την τιμή, ώστε η δραστηριότητα να είναι προσιτή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Όπως υποστηρίζει, στόχος της είναι να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες σκύλων να αποκτήσουν καλύτερη επικοινωνία με τα κατοικίδιά τους και να αποφεύγουν λάθη κατά τη διάρκεια της βόλτας.

Η ίδια παραδέχεται ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι συχνά έντονες, καθώς πολλοί βλέπουν μια ομάδα ανθρώπων να περπατά με άδεια λουριά και δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει.

«Γελούν και λένε “είστε τρελοί”. Αν σταματήσουν και δουν τι κάνουμε ίσως πουν “μπορεί και να μην είναι τόσο τρελοί”», προσθέτει.

Παρά τα πειράγματα και τα σχόλια στα social media, η εκπαιδεύτρια επιμένει ότι πίσω από την ασυνήθιστη εικόνα υπάρχει ένας πρακτικός στόχος: να μάθουν πρώτα οι άνθρωποι να χειρίζονται σωστά το λουρί και να επικοινωνούν καλύτερα με τον σκύλο τους.

Έτσι, μια βόλτα με έναν «αόρατο σκύλο» μπορεί να φαίνεται αστεία στους περαστικούς, αλλά για όσους συμμετέχουν αποτελεί πολύτιμο μάθημα προετοιμασίας πριν από την πραγματική βόλτα με το κατοικίδιό τους.