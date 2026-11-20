Το κύμα ανησυχίας για πιθανό γενικευμένο μπλακ άουτ έφτασε και στην ελληνική αγορά, με τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να σπεύδουν μαζικά στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών.

Στο «κυνήγι» της ενεργειακής αυτονομίας βρίσκονται τόσο πολίτες –ανάμεσά τους ηλικιωμένοι και άτομα με προβλήματα υγείας– όσο και επιχειρήσεις που επενδύουν σε μεγαλύτερα συστήματα ασφαλείας αξίας έως 3.000 ευρώ.

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Όπως επισημαίνει στο ThessPost.gr ο ιδιοκτήτης καταστήματος ηλεκτρικών ειδών στη Θεσσαλονίκη, Γιώργος Παπαδόπουλος, η ζήτηση για οικιακές γεννήτριες εκτινάχθηκε έως και 80% μέσα σε διάστημα τριών ημερών.

«Ο κόσμος ανησυχεί από όσα ακούει για πιθανό μπλακ άουτ και θέλει να είναι έτοιμος», αναφέρει, προσθέτοντας ότι οι παραγγελίες καταφθάνουν από ολόκληρη τη χώρα. Οι μικρές βενζινοκίνητες γεννήτριες με αυτονομία επτά ωρών κυμαίνονται από 150 έως 250 ευρώ, ενώ οι μεσαίες ξεκινούν από τα 350 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν ηλικιωμένοι και άτομα με προβλήματα υγείας που εξαρτώνται από το ρεύμα.

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Παράλληλα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στις μεγαλύτερες επαρχιακές και εμπορικές ανάγκες, με ξενοδοχεία και σούπερ μάρκετ να επενδύουν σε αυτόνομα συστήματα εφεδρικής τροφοδοσίας αξίας 2.000 έως 3.000 ευρώ για να θωρακιστούν απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο.