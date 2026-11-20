Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, οι δυνάμεις του Κιέβου ανακατέλαβαν 277 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περιορίζοντας σημαντικά την προσπάθεια περικύκλωσης του Σλοβιάνσκ

Μια σπάνια πρόσφατη επιτυχία στο πεδίο της μάχης κατέγραψε η Ουκρανία με την επιχείρηση «Βιβάλντι» (Operation Vivaldi), συνδυάζοντας επίλεκτες στρατιωτικές δυνάμεις, ρομποτικά συστήματα, ηλεκτρονικές παρεμβολές και drones ώστε να ανακόψει μέρος της ρωσικής προέλασης προς τη στρατηγική πόλη Σλοβιάνσκ.

Στα πεδία των μαχών της ανατολικής και βορειοανατολικής Ουκρανίας, η επιχείρηση «Βιβάλντι» έφερε στο προσκήνιο έναν νέο τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, όπου ο συντονισμός ανθρώπων και μηχανών αποδείχθηκε καθοριστικός. Όπως αποτυπώνεται και σε ανταπόκριση του Reuters, επίγεια ρομπότ εξοπλισμένα με πολυβόλα έπληξαν ρωσικές θέσεις, ακολουθούμενα από μικρές ομάδες επίλεκτων στρατιωτών που προωθήθηκαν υπό την κάλυψη drones, ενώ συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών μπλόκαραν τα σήματα του αντιπάλου.

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Ground robots mounted with machine guns attack Russian positions; later, small groups of elite troops edge forward under the cover of drones; electronic jamming in the skies above scrambles enemy signals. The futuristic scenes played out over the spring and summer on the battlefields of eastern Ukraine, where Kyiv’s Operation Vivaldi combined soldiers and machines in potent new ways to push back Russian forces https://t.co/Bba70ZbPPh ✍️ Dan Peleschuk 📷 Thomas Peter; Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko — Reuters (@Reuters) November 18, 2026

Η ουκρανική αντεπίθεση, που ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα έπειτα από επιχειρήσεις που εκτυλίχθηκαν από την άνοιξη έως το καλοκαίρι, δεν έφερε την ανακατάληψη μεγάλων εκτάσεων, περιόρισε όμως σημαντικά την προσπάθεια των ρωσικών δυνάμεων να περικυκλώσουν την κρίσιμη ουκρανική αμυντική ζώνη στην ανατολική χώρα. Το Reuters επισκέφθηκε τη βάση επιχειρήσεων του Τρίτου Σώματος Στρατού της Ουκρανίας στο Χάρκοβο και μίλησε με έξι συμμετέχοντες —στρατιώτες των χερσαίων δυνάμεων και ανώτερους διοικητές— για να ανασυνθέσει την εξέλιξή της.

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Τα 277 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η στρατηγική αξία γύρω από το Σλοβιάνσκ

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, οι δυνάμεις του Κιέβου ανακατέλαβαν 277 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε ένα σύνολο περίπου 177.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων ουκρανικού εδάφους που τελούν υπό ρωσική κατοχή. Αν και το εδαφικό αποτύπωμα είναι περιορισμένο, η ανάκτηση εδάφους βόρεια του Σλοβιάνσκ θεωρείται στρατηγικά σημαντική καθώς δυσχέρανε την περικύκλωση της πόλης.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το σύνολο των ουκρανικών αναφορών για τις μάχες, ωστόσο τα εδαφικά κέρδη της επιχείρησης έχουν αποτυπωθεί και από ανεξάρτητους αναλυτές που χαρτογραφούν τις μεταβολές του μετώπου μέσω ανοικτών πηγών.

Πώς διασπάστηκε η «ζώνη θανάτου»

Κομβικό στοιχείο της επιχείρησης υπήρξε η διείσδυση στη λεγόμενη «ζώνη θανάτου» (kill zone), τη λωρίδα εκατέρωθεν της πρώτης γραμμής που κυριαρχείται από drones και όπου κάθε κίνηση συνοδεύεται από εξαιρετικά υψηλό ρίσκο απωλειών.

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Ο συντονισμός εκπαιδευμένων μονάδων με εναέρια, επίγεια και ηλεκτρονικά μέσα επέτρεψε την προώθηση υπό πίεση: drones κρούσης μεσαίας εμβέλειας έπληξαν ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού και κέντρα διοίκησης δεκάδες χιλιόμετρα πίσω από τη γραμμή επαφής, μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας στόχευσαν ρωσικά αναγνωριστικά drones περιορίζοντας την επιτήρηση των ουκρανικών κινήσεων, ενώ κοντά στο μέτωπο ουκρανοί χειριστές drones εντόπισαν και εξουδετέρωσαν ρώσους χειριστές, ανοίγοντας διάδρομο στο πεζικό.

Νέο δόγμα μάχης και σιωπή από τη Μόσχα

Η επιχείρηση «Βιβάλντι» κατέδειξε ότι η Ουκρανία επιχειρεί να αντισταθμίσει την πίεση κατά μήκος του μετώπου των περίπου 1.200 χιλιομέτρων με συνδυασμό βαθιών πληγμάτων, δράσεων κατά των drones και ευέλικτων κινήσεων πεζικού, σε ένα περιβάλλον όπου η συνεχής εναέρια επιτήρηση έχει καταστήσει τις μαζικές συμβατικές επιθέσεις εξαιρετικά δύσκολες.

Από την πλευρά της, η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την επιχείρηση «Βιβάλντι» —το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε στα ερωτήματα του Reuters— ενώ το Κρεμλίνο συνεχίζει να υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του προελαύνουν κατά μήκος του μετώπου.