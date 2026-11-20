Οι δηλώσεις του Ριαμπκόφ έγιναν μία ημέρα μετά την τοποθέτηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο Βερολίνο, όπου επανέφερε το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Η Ρωσία απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παροχής εγγυήσεων ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας «εντελώς απαράδεκτη» για τη Μόσχα ακόμη και την προοπτική μιας μορφής «οιονεί ένταξης» του Κιέβου στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, που μεταδόθηκαν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δηλώσεις του Ριαμπκόφ έγιναν μία ημέρα μετά την τοποθέτηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο Βερολίνο, όπου επανέφερε το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Στην ίδια εκδήλωση, ο Αμερικανός διαπραγματευτής Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Στιβ Γουίτκοφ «έκαναν τους Ρώσους να αποδεχθούν την ιδέα πως οποιαδήποτε εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία θα βασίζεται στο Άρθρο 5».

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Σημειώνεται ότι,μ το Άρθρο 5 αποτελεί τη βασική ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ και προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, ενεργοποιώντας τη συνδρομή των υπόλοιπων συμμάχων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να αποδεχθεί η Μόσχα εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία αντίστοιχες με εκείνες του Άρθρου 5, ο Ριαμπκόφ δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax:

«Θα ήθελα να πω πως ακόμη και η ιδέα μιας φόρμουλας για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, και η αναζήτηση κάποιου σε εισαγωγικά ‘δημιουργικού λύσης’ σε αυτό τον τομέα, αποτελεί επιλογή απαράδεκτη για εμάς. Συζητούμε για τις εγγυήσεις ασφαλείας πρωτίστως με όρους διασφάλισης της ασφάλειας της δικής μας χώρας».

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε επίσης ότι:

«Όσον αφορά την Ουκρανία, ας αναγνωρίσουν το αμετάκλητο της απαίτησής μας ότι αυτό το κράτος δεν πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Όταν συμβεί αυτό, θεωρώ πως το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας μπορεί να συζητηθεί με κάποιο τρόπο».

Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για επίσκεψη Ευρωπαίων απεσταλμένων στη Μόσχα

Παράλληλα, ο Ριαμπκόφ επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για ενδεχόμενη επίσκεψη εκπροσώπων της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας στη Μόσχα.

Την Πέμπτη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι η Μόσχα πρότεινε στους Ευρωπαίους απεσταλμένους να επισκεφθούν τη Ρωσία, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις θέσεις τους σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία, πριν καθοριστεί το πλαίσιο των επόμενων συνομιλιών.