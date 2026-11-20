Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για έξι κακουργήματα και πλημμελήματα στους κατηγορούμενους, οι οποίοι παραπέμπονται πλέον σε ανακριτή για την απολογία τους

Αντιμέτωποι με σοβαρά αδικήματα βρίσκονται οι 15 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε από την υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.

Ο εισαγγελέας με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας άσκησε κατά περίπτωση στους κατηγορούμενους ποινική δίωξη για:

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Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Φοροδιαφυγή

Απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου

Απόπειρα απάτης

Πλαστογραφία

Νομιμοποίηση εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Το αδίκημα της φοροδιαφυγής φέρεται να έχει τελεστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους και συγκεκριμένα μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ, μέσω της έκδοσης εικονικών τιμολογίων και μέσω ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Οι συλληφθέντες παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή ο οποίος θα προσωποποιήσει τις κατηγορίες για τον καθένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Φοροδιαφυγή 28 εκατ. ευρώ και παράνομες επιστροφές φόρων 4,8 εκατ. ευρώ – Στο κύκλωμα δύο τραπεζικοί διευθυντές

Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο είχε στήσει ένα δίκτυο εταιρειών-«βιτρίνα» για να αποκρύπτει φορολογητέα έσοδα και να εισπράττει παράνομα επιστροφές φόρων, εξάρθρωσαν οι ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 15 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο διευθυντές τραπεζικών υποκαταστημάτων και τέσσερις λογιστές, ενώ από τους ελέγχους αποκαλύφθηκε φορολογητέα ύλη που ξεπερνά τα 28 εκατ. ευρώ.

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Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο μηχανισμός στηριζόταν στην ανταλλαγή εικονικών τιμολογίων μεγάλων ποσών, μέσω των οποίων οκτώ εταιρείες απέκρυψαν φορολογητέα ύλη που αντιστοιχεί σε 13 εκατ. ευρώ φόρου εισοδήματος και 15 εκατ. ευρώ ΦΠΑ.

Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι υπέβαλαν αιτήματα και κατάφεραν να εισπράξουν επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να τις δικαιούνται. Το ποσό έχει ήδη καταλογιστεί από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Πώς λειτουργούσαν οι εταιρείες «βιτρίνα»

Οι εταιρείες του κυκλώματος εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, ωστόσο πίσω από αυτές βρίσκονταν πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση με το αντικείμενο ή την οικονομική τους δραστηριότητα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν άνεργοι, ιδιοκτήτες τοπικών καφενείων και άλλα άτομα χωρίς εμφανή επιχειρηματική δραστηριότητα.

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Το οικονομικό και επαγγελματικό προφίλ των συγκεκριμένων προσώπων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τη διαχείριση επιχειρήσεων με τον συγκεκριμένο κύκλο εργασιών, γεγονός που αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν τους ελεγκτές στην αποκάλυψη του μηχανισμού.

Η τεχνική ανάλυσης που αποκάλυψε το δίκτυο

Καθοριστικό ρόλο στην εξάρθρωση του κυκλώματος έπαιξε η αξιοποίηση εξειδικευμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων.

Οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ χρησιμοποίησαν τεχνικές ανάλυσης δικτύων και συσχετίσεων, καθώς και τον δείκτη ομοιότητας Jaccard, μια μαθηματική μέθοδο που επιτρέπει να εντοπίζονται οι ομοιότητες και οι επικαλύψεις μεταξύ διαφορετικών συνόλων δεδομένων.

Με αυτόν τον τρόπο χαρτογράφησαν τις διασυνδέσεις μεταξύ εταιρειών, φυσικών προσώπων, τραπεζικών λογαριασμών και συναλλαγών.

Από την ανάλυση προέκυψε ένα δίκτυο επιχειρήσεων με κοινά και ιδιαίτερα ύποπτα χαρακτηριστικά, όπως επικαλύψεις στη διοίκηση, στις συναλλαγές και στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και επαναλαμβανόμενη εμφάνιση των ίδιων προσώπων ως διαχειριστών ή μοναδικών εταίρων.

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Οι δύο τραπεζικοί διευθυντές και οι αναλήψεις με «αμοιβή» άνω των 100.000 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος δύο διευθυντών τραπεζικών υποκαταστημάτων, ενός στη Δυτική Ελλάδα και ενός στην Ανατολική Αττική, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα δύο τραπεζικά στελέχη φέρονται να διευκόλυναν τους διαχειριστές των εταιρειών στην ανάληψη των παράνομων επιστροφών φόρων, οι οποίες έφταναν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Για κάθε ανάληψη φέρονται να λάμβαναν ως αντάλλαγμα ποσά που ξεπερνούσαν τις 100.000 ευρώ.

Για τη διερεύνηση της εμπλοκής των δύο διευθυντικών στελεχών, οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ συνεργάστηκαν με τον εσωτερικό έλεγχο της τράπεζας, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο παρείχαν διευκολύνσεις στο κύκλωμα.

Οι λογιστές και το καφενείο στο κέντρο της Αθήνας

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και λογιστές, με τέσσερις από αυτούς να έχουν ήδη συλληφθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε καφενείο στο κέντρο της Αθήνας ως σημείο τεχνολογικής υποστήριξης για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εταιρειών.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση φέρεται να μεταβιβάστηκε σε πρόσωπο που λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποβολών των δηλώσεων.