Το μυστικό για να διατηρήσουν τα κεφτεδάκια τη γεύση και την υγρασία τους είναι να μην τηγανιστούν, αλλά να μαγειρευτούν απευθείας μέσα στη σάλτσα

Ένα από τα πιο αγαπημένα και χορταστικά πιάτα της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας, που δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο. Τα κεφτεδάκια με μακαρόνια συνδυάζουν ζουμερά, αφράτα κεφτεδάκια με αρωματική σάλτσα ντομάτας και σπαγγέτι που απορροφούν όλη τη νοστιμιά της.

Το μυστικό της συνταγής βρίσκεται στον τρόπο παρασκευής: Τα κεφτεδάκια δεν τηγανίζονται, αλλά μαγειρεύονται απευθείας μέσα στη σάλτσα, διατηρώντας την υγρασία και τη γεύση τους. Η παρμεζάνα, ο μαϊντανός και ο φρέσκος δυόσμος δίνουν ξεχωριστό άρωμα στον κιμά, ενώ ο βασιλικός και το θυμάρι απογειώνουν τη σάλτσα.

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Πρόκειται για ένα εύκολο και χορταστικό γεύμα, ιδανικό για το οικογενειακό τραπέζι, που ετοιμάζεται σε περίπου 45 λεπτά και σερβίρεται με μπόλικο τριμμένο τυρί.

Κεφτεδάκια με μακαρόνια: Υλικά

Για τα κεφτεδάκια:

500 γρ. μοσχαρίσιο κιμά

1 μέτριο ξερό κρεμμύδι, τριμμένο

2 φέτες μπαγιάτικο ψωμί χωρίς την κόρα

1 φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα

1/2 φλιτζάνι φρέσκο γάλα

1 αυγό

2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

2 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τη σάλτσα:

1/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο

600 γρ. ψιλοκομμένες ντομάτες ή ντομάτες κονκασέ

1 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο βασιλικό

1 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο

1 κ.γ. αποξηραμένο θυμάρι

1 πρέζα ζάχαρη

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

500 γρ. σπαγγέτι

Τριμμένο τυρί για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

1. Ετοιμάζουμε το μείγμα για τα κεφτεδάκια

Μουλιάζουμε το ψωμί σε ένα μπολ με το γάλα για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια, το στύβουμε καλά, το θρυμματίζουμε και το μεταφέρουμε σε ένα μεγαλύτερο μπολ. Προσθέτουμε τον κιμά, το τριμμένο κρεμμύδι, το αυγό, την παρμεζάνα, τον μαϊντανό, τον δυόσμο, αλάτι και πιπέρι.

Ζυμώνουμε καλά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά και να αποκτήσουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Πλάθουμε μικρά κεφτεδάκια.

2. Ετοιμάζουμε τη σάλτσα ντομάτας

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι για περίπου 3 λεπτά. Προσθέτουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε για ακόμη 1 λεπτό, μέχρι να απελευθερώσει το άρωμά του.

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Ρίχνουμε τις ντομάτες και τη ζάχαρη, προσθέτουμε ένα φλιτζάνι νερό, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 10 λεπτά.

3. Μαγειρεύουμε τα κεφτεδάκια μέσα στη σάλτσα

Προσθέτουμε τα κεφτεδάκια απευθείας στην κατσαρόλα, χωρίς να τα τηγανίσουμε προηγουμένως. Ρίχνουμε τον βασιλικό, τον δυόσμο και το θυμάρι, διορθώνουμε το αλάτι και το πιπέρι και σκεπάζουμε.

Αφήνουμε να σιγοβράσουν για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να μαγειρευτούν καλά και να απορροφήσουν τα αρώματα της σάλτσας.

4. Βράζουμε τα μακαρόνια

Παράλληλα, βράζουμε τα σπαγγέτι σε άφθονο αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Περίπου 2 λεπτά πριν ολοκληρωθεί ο βρασμός τους, τα μεταφέρουμε με μια τσιμπίδα απευθείας στην κατσαρόλα με τη σάλτσα και τα κεφτεδάκια, χωρίς να τα στραγγίξουμε εντελώς. Τα αφήνουμε να μαγειρευτούν όλα μαζί σε δυνατή φωτιά για 2 λεπτά, ώστε τα ζυμαρικά να δέσουν με τη σάλτσα. Αν χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο από το νερό στο οποίο έβρασαν τα μακαρόνια.

5. Σερβίρουμε

Μοιράζουμε τα μακαρόνια σε βαθιά πιάτα, προσθέτουμε αρκετά κεφτεδάκια σε κάθε μερίδα και πασπαλίζουμε με φρεσκοτριμμένο τυρί της επιλογής μας.

Σερβίρουμε αμέσως, όσο το φαγητό είναι ζεστό και η σάλτσα αγκαλιάζει τα ζυμαρικά.