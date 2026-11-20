Το Ταλίν είχε κατηγορήσει την Κυριακή τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας για απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε εσθονική αμυντική εταιρεία

Η Εσθονία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει όλα τα μεθοριακά της σημεία διέλευσης με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας. Η κυβέρνηση της χώρας της Βαλτικής διευκρίνισε πως το μέτρο θα επανεξεταστεί σε έξι μήνες για πιθανή παράταση.

Το Ταλίν είχε κατηγορήσει την Κυριακή τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας για απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε εσθονική αμυντική εταιρεία. Όπως ανέφερε, αυτό ήταν το δεύτερο τέτοιο περιστατικό μέσα στο έτος, χωρίς όμως να προσδιορίζει τότε τη διάρκεια του κλεισίματος των συνόρων.

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Όπως δήλωσε ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα, «το κλείσιμο των μεθοριακών περασμάτων δεν αποτελεί αντίδραση σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το επόμενο βήμα μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την αυξανόμενη συχνότητα δολιοφθοράς και υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη».

Από τη ρωσική πλευρά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε τη σχετική κατηγορία της Εσθονίας, υποστηρίζοντας ότι εντάσσεται σε ένα μοτίβο «ψευδών καταγγελιών σε βάρος της Μόσχας που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες».

Από την πλευρά της, η πρεσβεία της Ρωσίας στο Ταλίν δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί σε αίτημα του Reuters για επιπλέον σχόλιο σχετικά με το ζήτημα.

Η Μόσχα απορρίπτει συστηματικά κατηγορίες ευρωπαϊκών αρχών για ανάμειξη σε επιχειρήσεις δολιοφθοράς.

Η Εσθονία, μέλος του NATO και της ΕΕ, καθώς και σημαντικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, διαθέτει σήμερα πέντε συνοριακές διαβάσεις από τις οποίες οι ταξιδιώτες μπορούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τη Ρωσία, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

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Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την Εσθονία ότι σχεδιάζει να ανεγείρει ένα νέο «Σιδηρούν Παραπέτασμα», με αφορμή το επικείμενο κλείσιμο των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της Εσθονίας, από την 1η Δεκεμβρίου θα κλείσουν για λόγους ασφαλείας οι χερσαίες διαβάσεις ανάμεσα στην εσθονική και τη ρωσική επικράτεια. Μετά από έξι μήνες, η Εσθονία θα επανεκτιμήσει αν θα παρατείνει το συγκεκριμένο μέτρο.

Ζαχάροβα: «Τέτοιες κινήσεις ισοδυναμούν με απόπειρες να ανεγερθεί ένα νέο Σιδηρούν Παραπέτασμα»

Συγκεκριμένα, η Μαρία Ζαχάροβα, μιλώντας σε ενημέρωση δημοσιογράφων στη Μόσχα, τόνισε: «Εάν το Ταλίν προχωρήσει στα σχέδια αυτά, η χώρα μας θα λάβει σε απάντηση τα απαραίτητα πολιτικά και διπλωματικά μέτρα για να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντά της».

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Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι: «Τέτοιες κινήσεις ισοδυναμούν με απόπειρες να ανεγερθεί ένα νέο Σιδηρούν Παραπέτασμα με ψευδή προσχήματα για κάποιου είδους απειλή από ανατολάς».

Η Εσθονία τάσσεται σταθερά στο πελυρό της Ουκρανίας και είχε προαναγγείλει το κλείσιμο των συνόρων νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κατηγορώντας τη Ρωσία για απόπειρα εμπρησμού στο εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων οχημάτων Threod Systems.

Το Κρεμλίνο είχε απορρίψει τότε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες ως μέρος ενός μοτίβου ψευδών ισχυρισμών κατά της Μόσχας από ευρωπαϊκές χώρες.