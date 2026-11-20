Με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις θα κυλήσει το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Η υποχώρηση του υδραργύρου θα συνεχιστεί και την Κυριακή, με τις μέγιστες τιμές να περιορίζονται στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, από την Κυριακή οι νεφώσεις θα αρχίσουν να αυξάνονται στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικές βροχές από το βράδυ και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κι άλλες περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στο Αιγαίο τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός το Σάββατο 21 Νοεμβρίου

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Το Σάββατο, σχεδόν σε όλη τη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα πιο αυξημένες τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς και τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με σχηματισμό ομίχλης, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 20 με 21 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 22 με 23 και τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

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Αττική

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Ο καιρός την Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Την Κυριακή, αρχικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Βαθμιαία, από τις μεσημβρινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ από το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

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Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ βαθμιαία από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Τη Δευτέρα, αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα βορειοανατολικά, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί, στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, με εντάσεις 5 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και 5 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, όπου τοπικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 και τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.