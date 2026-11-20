Η πολυεθνική δύναμη τελεί υπό την ηγεσία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και εντάσσεται στη λεγόμενη Coalition of the Willing, μια πρωτοβουλία χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία. Πρόκειται για στρατιωτικό σχεδιασμό εκτός του πλαισίου του ΝΑΤΟ

Τα ευρωπαϊκά στρατεύματα συμμετέχουν σε στρατιωτική άσκηση στη νοτιοανατολική Πολωνία, με στόχο την προετοιμασία ενδεχόμενης αποστολής στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου. Η άσκηση αποσκοπεί στην εξέταση των σχεδίων ανάπτυξης πολυεθνικής δύναμης, η οποία θα αναλάβει την υποστήριξη της ασφάλειας και την ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η πολυεθνική δύναμη τελεί υπό την ηγεσία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και εντάσσεται στη λεγόμενη Coalition of the Willing, μια πρωτοβουλία χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία. Πρόκειται για στρατιωτικό σχεδιασμό εκτός του πλαισίου του ΝΑΤΟ.

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Η άσκηση, διάρκειας δύο εβδομάδων, ξεκίνησε στις 9 Νοεμβρίου και πραγματοποιείται για πρώτη φορά με αντικείμενο την αξιολόγηση της ετοιμότητας της συμμαχίας να αναπτύξει δυνάμεις στην Ουκρανία μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. Παράλληλα, δοκιμάζονται τα σχέδια μετακίνησης και ανάπτυξης στρατιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού.

Την ίδια ώρα, ο πολωνικός στρατός διερευνά περιστατικό που χαρακτηρίζει «ύποπτη παραβίαση» του εναέριου χώρου της χώρας, το πρωί της Παρασκευής, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμύς, εκτίμησε ότι πρόκειται για ακόμη μία ρωσική πρόκληση, η οποία σημειώθηκε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η στρατιωτική άσκηση.

Ομάδα έρευνας και διάσωσης μετέβη στην περιοχή όπου ενδέχεται να έχει πέσει άγνωστο αντικείμενο, προκειμένου να ελέγξει σήμα που εντοπίστηκε από τα ραντάρ, καθώς και σχετικές αναφορές κατοίκων. Την πληροφορία ανακοίνωσε ο πολωνικός στρατός μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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Η περιοχή βρίσκεται σε απόσταση περίπου 75 χιλιομέτρων από το πεδίο διεξαγωγής της άσκησης.

Η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Ηγέτες της Ουκρανίας και εκπρόσωποι σχεδόν 40 ακόμη χωρών και οργανισμών συναντήθηκαν την Πέμπτη στο Βερολίνο, προκειμένου να επαναβεβαιώσουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο και να συζητήσουν τις μεταπολεμικές ρυθμίσεις ασφαλείας για τη χώρα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδιώκει να εξασφαλίσει εγγυήσεις που θα αποτρέψουν μια νέα ρωσική εισβολή, ενώ η Μόσχα επιδιώκει να διατηρήσει το ΝΑΤΟ μακριά από τα σύνορά της.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι εκτιμά πως η Ρωσία είναι «άνετη» με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, αντίστοιχων με εκείνες του ΝΑΤΟ.

Ο Κούσνερ και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ βρέθηκαν στο Βερολίνο, με στόχο να ενημερώσουν τους Ευρωπαίους ηγέτες και να τους καθησυχάσουν σχετικά με τις συνομιλίες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του σχεδόν πενταετούς πολέμου.

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Οι διπλωματικές συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μετά τις τριμερείς συνομιλίες του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Σενζέν της Κίνας.

Σύμφωνα με τον Κούσνερ, ο Τραμπ συμμετείχε τηλεφωνικά στις συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Βερολίνο, μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν.

Η Ουκρανία επιδιώκει εδώ και χρόνια την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, επικαλούμενη κυρίως τη δέσμευση αμοιβαίας άμυνας που προβλέπει το Άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο ποια μορφή θα έχουν οι ενδεχόμενες εγγυήσεις ασφαλείας και αν θα γίνουν τελικά αποδεκτές από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Μετά τη συνάντηση της Πέμπτης, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι η στρατιωτική άσκηση στην Πολωνία αποδεικνύει πως η Coalition of the Willing είναι έτοιμη να συμβάλει, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη διασφάλιση της ειρήνης.

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Οι 2.800 στρατιώτες και ο ρόλος της πολυεθνικής δύναμης

Περίπου 2.800 στρατιωτικοί από 11 χώρες συμμετέχουν στην άσκηση. Πρόκειται για το Βέλγιο, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Πολωνία παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη. Η Τουρκία συμμετέχει εξ αποστάσεως από την Κωνσταντινούπολη.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι έχουν αναπτυχθεί 1.100 Γάλλοι στρατιώτες. Στην άσκηση συμμετέχουν δυνάμεις ξηράς, αέρα και θάλασσας από 12 χώρες της συμμαχίας.

Σύμφωνα με τον Βρετανό ταξίαρχο Κάμπελ Κλόουζ, η άσκηση αποτελεί αποτέλεσμα 12μηνου σχεδιασμού της Πολυεθνικής Δύναμης για την Ουκρανία (Multinational Force-Ukraine – MNF-U). Ο ίδιος είναι αναπληρωτής διοικητής επιχειρήσεων της 1ης Μεραρχίας του Γαλλικού Στρατού, η οποία έχει την ευθύνη του χερσαίου σκέλους της άσκησης «Koalicja» στην Πολωνία.

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«Πρόκειται για άσκηση ανάπτυξης δυνάμεων», δήλωσε ο Κλόουζ στη στρατιωτική βάση Nowa Deba στη νοτιοανατολική Πολωνία. «Είμαστε αμυντική δύναμη».

Ο Βρετανός ταξίαρχος αναφέρθηκε επίσης στη διαχείριση της μετακίνησης χιλιάδων οχημάτων, στρατιωτικών και εξοπλισμού από την Πολωνία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της άσκησης.

Σε περίπτωση ανάπτυξης της πολυεθνικής δύναμης μετά από κατάπαυση του πυρός, η αποστολή της θα περιλαμβάνει την ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, την παροχή ασφάλειας για την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου και την εκκαθάριση ναρκών στη Μαύρη Θάλασσα.

Αυτό ανέφερε ο αντιστράτηγος Τομ Μπέιτμαν, διοικητής της MNF-U, διευκρινίζοντας ότι η δύναμη δεν θα αναλάβει καθήκοντα διατήρησης ή παρακολούθησης της ειρήνης.

Οι στρατιωτικές ασκήσεις και η εκπαίδευση σε νέα μέσα

Τα στρατεύματα των χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία έφτασαν στην Πολωνία μέσω θαλάσσης, αέρα και ξηράς, σύμφωνα με την πολωνική κυβέρνηση. Στη συνέχεια, μετακινήθηκαν προς το πεδίο ασκήσεων Nowa Deba με τρένα και στρατιωτικά οχήματα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού, κοινές επιχειρήσεις διοίκησης και ελέγχου, πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών και αεροσκαφών ανεφοδιασμού καυσίμων, καθώς και χρήση drones επιτήρησης.

Παράλληλα, οι στρατιωτικοί εκπαιδεύτηκαν στην αντιμετώπιση επιθέσεων με drones και σε επιχειρήσεις μέσα σε χαρακώματα.

Η αρχική πρόταση της Coalition of the Willing προέβλεπε την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, καθώς δεν υπήρξε δέσμευση της Συμμαχίας να αναλάβει αυτόν τον ρόλο, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν στην επεξεργασία μιας ξεχωριστής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Πέρυσι, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι οποιαδήποτε παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία θα τα καθιστούσε «νόμιμο στόχο».

Παρά τον αμυντικό χαρακτήρα της πολυεθνικής δύναμης, αυτή θα πρέπει να διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα μάχης για την αυτοπροστασία της, σύμφωνα με τον Έντ Άρνολντ, ανώτερο συνεργάτη του βρετανικού στρατιωτικού ερευνητικού ινστιτούτου RUSI, με έδρα το Λονδίνο.

Με πληροφορίες από AP